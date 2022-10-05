【新股IPO】飛天雲動6610孖展暫錄1.8億元 盈立「抽飛」逾億元、超購1.3倍（不斷更新）
新股IPO 16:12 2022/10/05
內地AR/VR服務商飛天雲動 （06610） 周四起招股，綜合各大券商數據顯示，截至周三（5日）下午約3時半，飛天雲動暫時錄得1.82億元孖展，若以公開發售集資7819萬元計算，超購1.33倍。其中，輝立錄得1.1億元孖展，富途錄4000萬元。
於周一（3日）晚上，飛天雲動曾錄3.44億元孖展，即周三少達1.62億元。其中，盈立涉「抽飛」約1.19億元，現僅錄65萬元；輝立「抽飛」約5000萬元，現錄約1.1億元。
飛天雲動6610正招股，入場費約2909元，【下一頁】
飛天雲動將於周五（7日）截止招股，招股價介乎每股2.21至2.88元，每手1,000股入場費約2,909.02元，預計10月18日掛牌。
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記者：宋佩恩
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