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【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨利息收入勁增1.5倍　四分之一「Z 世代」持有ZA Card

Hot Talk 11:41 2022/09/29

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【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨利息收入勁增1.5倍　四分之一「Z 世代」持有ZA Card

虛擬銀行ZA Bank眾安銀行公布，今年上半年收入增長強勁，淨利息收入按年增加逾1.5倍至超過8,900萬元，淨服務費及佣金收入超過4,200 萬元，按年增幅達85%。

期內，公司用戶數目突破60萬，貸款餘額突破42億元，按年大幅增長210%，存款總額逾82億，按年增長6%，貸存比率上升至52%，按年升幅逾3成。貸款業務表現強勁，個人貸款申請宗數按年上升近1倍，中小企貸款規模按年擴大達9倍。

此外，ZA Bank與意大利第一保險品牌3香港忠意保險 （Generali Hong Kong） 及 ZA Insure 的銀保合作增長迅速，年度化保費等值 （APE） 按年升幅超過17.4倍。公司又持續吸納人才，上半年整體員工規模較2021年全年擴大15%。

ZA Bank 行政總裁許洛聖表示，上半年ZA Bank 整體業務繼續創新高，貸款餘額及服務費等收入大幅飆升，用戶數目突破60萬，亦有四份一「Z 世代」港人持有 ZA Card。他又指，在短短30個月內，ZA Bank成為目前香港唯一一間同時提供銀行、保險及投資服務的虛擬銀行。現時不時夥拍國際及本地商戶，推出貼近民生的優惠，更在疫情期間舉辦如ZA嘉年華的線下活動增加與用戶的互動，希望透過融入日常生活提升品牌形象，亦有助合作夥伴接觸潛在客戶群，創造一個三贏的理想業務生態圈。

展望下半年，公司進軍財富管理業務，並在獲SFC第1類（證券交易）牌照後，已於下半年推出基金投資服務，產品由富蘭克林鄧普頓、聯博及景順等全球頂尖基金公司管理。同時，亦會進一步豐富零售產品線，包括外匯服務等，並加強數碼化中小企銀行服務。

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編輯：姚卓然

 

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