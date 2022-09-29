【智能家居】亞馬遜推AI睡眠監測器　遙距測量用家呼吸

▲ 除睡眠監測功能外，Halo Rise還設有智能起床燈和鬧鐘功能。（Amazon）

智能手錶或手環上的睡眠監測功能，都需要用家佩帶在手上才能運作。亞馬遜（Amazon）推出了一款名為「Halo Rise」的非接觸式睡眠監測器，只需放於床頭附近，就能遙距測量用家的呼吸狀態。

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Halo Rise利用AI技術，透過動作感應的方式，來判斷用家在睡眠時的動作幅度，例如身體的起伏，同時監測其呼吸狀態，從而分析用家的睡眠質素，並提供改善睡眠的建議。

設智能起床燈及鬧鐘功能

除睡眠監測功能外，Halo Rise還設有智能起床燈和鬧鐘功能，能根據用家的睡眠狀態，以及當時的環境溫度、濕度、亮度等，決定在鬧鐘響之前多久開啟起床燈，又或以最理想的時間開啟鬧鐘，務求用家能以最「舒適」地的狀態睡醒。

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亞馬遜表示，為保障個人私隱，所有在Halo Rise記錄的數據都是加密，用家可下載自己的健康數據，又或限制對它的存取權限，甚至刪除相關數據。

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責任編輯：陳卓賢