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【Google升級】Google Map將推3D沉浸式圖景　新增Live View搜索功能

科技 11:32 2022/09/29

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為改善用戶的旅行路線規劃，Google Map將引入250個世界著名地標的「3D沉浸式圖景」。（Google）

Google日前舉辦第三屆「年度搜索大會」（Annual Search On Event），公布一系列Google Map即將推出的新功能，當中包括在某些著名地標增設「3D沉浸式圖景」，以視覺形式強化現場細節，以及為AR 功能「Live View」新增搜索功能。

【WhatsApp語音通話】新功能似足FaceTime？　WhatsApp將設語音通話連結

為改善用戶的旅行路線規劃，Google Map將引入250個世界著名地標的「3D沉浸式圖景」，包括位於三藩市號稱「美國最強監獄」的惡魔島（Alcatraz Island）、倫敦的大笨鐘（Big Ben）及東京鐵塔等，這些圖景都會以鳥瞰角度顯示。

模擬規畫地標遊覽行程

然後，用戶再配合新增的時間線功能，就能以身臨其境的角度，模擬如何在熱門地標中安排最理想的行程。此外，3D沉浸式圖景也會與街景結合使用，方便用戶探索附近的餐廳和商店。

【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

Google Map的AR 功能Live View也會進行升級，現時Google已為洛杉磯、紐約、三藩市、巴黎和東京等地的Live View添加搜索功能。如果用戶想在當地尋找餐廳、洗手間或自動櫃員機，Live View就能以AR形式明確指導地點的方向。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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