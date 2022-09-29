【Google升級】Google Map將推3D沉浸式圖景　新增Live View搜索功能

▲ 為改善用戶的旅行路線規劃，Google Map將引入250個世界著名地標的「3D沉浸式圖景」。（Google）

Google日前舉辦第三屆「年度搜索大會」（Annual Search On Event），公布一系列Google Map即將推出的新功能，當中包括在某些著名地標增設「3D沉浸式圖景」，以視覺形式強化現場細節，以及為AR 功能「Live View」新增搜索功能。

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為改善用戶的旅行路線規劃，Google Map將引入250個世界著名地標的「3D沉浸式圖景」，包括位於三藩市號稱「美國最強監獄」的惡魔島（Alcatraz Island）、倫敦的大笨鐘（Big Ben）及東京鐵塔等，這些圖景都會以鳥瞰角度顯示。

模擬規畫地標遊覽行程

然後，用戶再配合新增的時間線功能，就能以身臨其境的角度，模擬如何在熱門地標中安排最理想的行程。此外，3D沉浸式圖景也會與街景結合使用，方便用戶探索附近的餐廳和商店。

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Google Map的AR 功能Live View也會進行升級，現時Google已為洛杉磯、紐約、三藩市、巴黎和東京等地的Live View添加搜索功能。如果用戶想在當地尋找餐廳、洗手間或自動櫃員機，Live View就能以AR形式明確指導地點的方向。

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責任編輯：陳卓賢