▲ 【美股焦點】耶倫據報欲留任財長 日前有傳中期選舉後離職

日前有傳美國財長耶倫（Janet Yellen）在中期選舉後離職，不過，據《彭博》引述消息人士指，耶倫告知白宮她準備在中期選舉後的相當長時間內繼續擔任財政部長職務。

消息人士指，耶倫渴望繼續推進她領導的幾個重要任務，包括對俄羅斯石油出口設定國際價格上限，以及耗資800億美元的美國國稅局

現代化工程。她還深度參與監督國會批准的對關鍵行業和綠色能源的大型投資。



報道指，白宮工作人員開始為11月中期選舉之後可能的內閣和其他高層人員離職或換崗做準備，包括經濟團隊、外交和內政領域。不過，這些討論只是初步的，並非基於任何具體的離職預期。但他們認為，這個時候政府出現人事調整很正常。

目前還沒有跡象表明拜登是否希望進行人事調整。這些決定可能取決於民主黨的選舉戰績，能否保住眾議院和參議院的多數黨地位。新任命財政部長將需要參議院批准。

然而，耶倫拒絕置評。

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編輯：姚卓然