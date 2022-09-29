▲ 【美股焦點】俄羅斯計劃結束波音、空巴依賴 目標2030年單飛生產1000架飛機

俄羅斯入侵烏克蘭後，遭兩大民航飛機製商波音（Boeing，美：BA）、空中巴士（Airbus，法：AIR）暫停供應零件，有外電指，俄羅斯國家技術集團Rostec稱，目標在沒有西方供應下，2030年使用本地製造的零件生產 1,000 架客機，擺脫對外國機隊的依賴。

Rostec 為俄羅斯大型國企，旗下包括多家國防工業、航空領域等企業。目前波音和空中巴士等國外飛機佔俄羅斯客運量的 95%，但遭制裁後難論前景。今年8月有報道指，俄羅斯航空公司包國企Aeroflot正將部分完整客機拆件，以確保可以補充零件。

Rostec：外國飛機將退出俄機隊 「過程是不可逆轉」

Rostec指出，今次動盪是建立強大、自力更生航空業的機會。Rostec又提到，外國飛機將退出機隊，「我們相信這個過程是不可逆轉的，波音和空中巴士的飛機永遠不會交付給俄羅斯」。

航空航天分析師、美國諮詢公司AeroDynamic Advisory董事總經理Richard Aboulafia表示，俄羅斯冀2030年建造1000 架客機的目標基本上是不可能，「即使他們可以從西方獲得半導體和其他重要部件，他們也很難生產出幾架以上的噴氣式飛機」。

他補充說，與新的七年計劃相比，俄羅斯和蘇聯其他國家總過往共只建造了大約 2000 架大型商用噴氣式客機。

俄羅斯冀當地生產引擎PD-8 替代與法合資設計SaM-146

根據俄羅斯航空業到2030年的發展計劃，計劃由2024年開始每年生產20架被稱為 Superjet-New 替代噴氣式飛機及6架中型客機MS-21，2029年生產 72架MS-21。

俄羅斯一直試圖以MS-21打入由空中巴士及波音主導噴氣式飛機市場。同時它正在努力更換 Superjet 的外國部件，包括由與法國引擎公司賽峰集團（Safran）的合資企業設計的SaM-146。

Rostec 表示，UAC 繼續從庫存中生產配備 SaM-146 的超級噴氣式飛機，並將再交付大約 20 架配備這種引擎的噴氣式飛機，其後將使用俄羅斯生產的PD-8 。

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編輯：李哲毅