卓慧思捍衛迷你預算案 英保守黨議員要求炒財相關浩霆（第二版）

英國財相關浩霆制定的迷你財政預算案上周出爐後，推出連串減稅措施引起保守黨議員不滿。有指首相卓慧思面臨更大壓力，遭保守黨議員要求解僱關浩霆，否則可能會向她逼宮。卓慧思周四（29日）終打破沉默開腔回應，她堅決捍衛迷你預算案，更稱願意採取具爭議的決定來重振經濟。

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（第二版更新卓慧思回應）

關浩霆（Kwasi Kwarteng）推出迷你預算案引發市場動盪，英鎊匯率亦隨之急瀉。關浩霆其後的言論，更遭外界批評其加劇英鎊跌勢。

英國《衛報》指，保守黨内議員指政府取消45%的最高稅率計劃在選區遭受爭議，因此敦促卓慧思（Liz Truss）放棄這項措施。他們更認為關浩霆必須辭職，才能使保守黨順利度過這場金融危機。

據悉，保守黨後座議員對迷你預算案感到不安，呼籲政府作調整。甚至有人私下警告如果卓慧思不肯讓步，下議院將於下月11日復會時發起逼宮。

《衛報》引述其中一名國會議員指，市場對英國政府完全失去信心，但如果推翻全盤計劃無疑會使政府倒台。因此該議員建議卓慧思只向關浩霆開刀，任命一個新人選代替他來調整計劃。

保守黨下議院議員施俊安（Julian Smith）表示，政府要對當前局勢保持誠實，並在穩定市場方面發揮作用至關重要。施俊安認為政府可以保持增長計劃，但需作出變動，否則只會繼續給民眾帶來更大壓力。

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不過卓慧思有意力保關浩霆，首相府堅稱兩人正著手進行經濟增長所需的供給側改革，將於未來數周内公布詳情，似乎未有打算撤回迷你預算案具爭議的多項措施。

卓慧思周四接受英國廣播公司（BBC）電台採訪時，表示政府必須採取緊急行動促進經濟增長，讓英國重新運作，同時應對通脹。她表示上述這些目標，也意味著她要作出有爭議和艱難的決定。

卓慧思強調作為首相，她已經準備好要作有爭議的決定，因為對她而言更重要的是讓英國經濟重新運轉。

她形容迷你預算案是一份正確的方案，長期來説將使英國經濟走上更好的軌道。她表明不會推翻迷你預算案，指上周公布的大部分措施都是為民眾及企業在能源方面提供支援，她認為這絕對是正確做法。

關浩霆據報不準備公開發言安撫市場及公眾，而派出財政部金融事務秘書格里菲斯（Andrew Griffith）解釋。

他強調因應俄烏戰爭，全球所有主要經濟體都經歷與英國同樣的動盪，指英倫銀行及時採取措施干預利率上升的問題，而財相與他實際上關注的是怎實施經濟增長計劃。

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責任編輯：鄭錦玲