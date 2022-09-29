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卓慧思傳再遭逼宮 英保守黨議員要求炒財相關浩霆

環球經濟金融 11:03 2022/09/29

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英國財相關浩霆制定的迷你財政預算案上周出爐後，推出連串減稅措施引起保守黨議員不滿。有指首相卓慧思面臨更大壓力，遭保守黨議員要求解僱關浩霆，否則可能會向她逼宮。

英國9月食物通脹按年升至10.6% 創2005年以來最高 【下一頁】

關浩霆（Kwasi Kwarteng）推出迷你預算案引發市場動盪，英鎊匯率亦隨之暴跌。關浩霆其後的言論，更遭外界批評其加劇英鎊跌勢。

英國《衛報》指，保守黨内議員指政府取消45%的最高稅率計劃在選區遭受爭議，因此敦促卓慧思（Liz Truss）放棄這項措施。他們更認為關浩霆必須辭職，才能使保守黨順利度過這場金融危機。

據悉，保守黨後座議員對迷你預算案感到不安，呼籲政府作調整。甚至有人私下警告如果卓慧思不肯讓步，下議院將於下月11日復會時發起逼宮。

《衛報》引述其中一名國會議員指，市場對英國政府完全失去信心，但如果推翻全盤計劃無疑會使政府倒台。因此該議員建議卓慧思只向關浩霆開刀，任命一個新人選代替他來調整計劃。

保守黨下議院議員施俊安（Julian Smith）表示，政府要對當前局勢保持誠實，並在穩定市場方面發揮作用至關重要。施俊安認為政府可以保持增長計劃，但需作出變動，否則只會繼續給民眾帶來更大壓力。

【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成 【下一頁】

不過卓慧思有意力保關浩霆，首相府堅稱兩人正著手進行經濟增長所需的供給側改革，將於未來數周内公布詳情，似乎未有打算撤回迷你預算案具爭議的多項措施。

卓慧思及關浩霆據報不準備公開發言安撫市場及公眾，而派出財政部金融事務秘書格里菲斯（Andrew Griffith）解釋。

他強調因應俄烏戰爭，全球所有主要經濟體都經歷與英國同樣的動盪，指英倫銀行及時採取措施干預利率上升的問題，而財相與他實際上關注的是怎實施經濟增長計劃。

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責任編輯：鄭錦玲

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