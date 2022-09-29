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【中概股審計】中證監及美PCAOB人員據報已雲集中環太子大廈　展開中概股審計底稿工作

股市 10:59 2022/09/29

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【中概股審計】中證監及美PCAOB人員據報已雲集中環太子大廈　展開中概股審計底稿工作

中美審計競賽已展開，彭博報道，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）已來到香港，於中環太子大廈展開審計美國上市中概股的工作，避免包括阿里巴巴 （09988） 等中資公司的美國退市風險。兩大會計審計師行畢馬威（KPMG）及羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers）位於太子大廈的辦公室，雲集中美的審計人員，雙方經常在會議室內各抒己見，或到各自的辦公室商討問題，直至深夜時分仍未結束。

據報中證監及中國財政部官員來港　協助美方檢查中概股審計底稿【下一頁】

羅兵咸永道等會計審計師行，除要回應PCAOB的詳情提問，也要聽取中國證監部門指示，哪些被視為國家機密的資料不能公開。

中方曾要求將部分公司名稱、地址或薪酬水平塗黑

消息人士稱，中國官員有時候會要求將部分公司的名稱、地址或薪酬水平塗黑，但截至目前為止，有關資料一般不影響審查底稿的完整性，而且PCAOB關注的不是敏感資料，而且要檢查審計工作是否謹慎。

報道又指，中國派出約10名中證監及財政部官員來港，大部分均會英語，而且也熟知哪些敏感資料不能披露，PCAOB亦派了兩組團隊來港進行審計檢查。

高盛：中美監管達協議令中概股除牌風險大降至50%【下一頁】

即使中方及羅兵咸永道等會計審計師行已花了大量時間整理文件，但美國官員的部分要求非常詳細，而且時間也久遠，部分審計對象需時去蒐集進一步資料。

消息人士表示，羅兵咸永道等會計審計師行已做好心理準備，所有在美上市的中概股最終全都會受到底稿檢查。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

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編輯：陳韻妍

港股 太子大廈 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 中國證監會 中環 羅兵咸永道 畢馬威 香港 美國

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