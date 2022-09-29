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【烏克蘭戰爭】烏公投地領袖赴莫斯科 完成入俄程序

環球政治 10:42 2022/09/29

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烏克蘭4個地區的加入俄羅斯公投以壓倒性支持完成，總統普京估計未來數日內確認。頓涅茨克地區親俄領袖表示，正前往莫斯科完成加入俄羅斯的法律程序。烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方領袖，支援烏克蘭對抗俄羅斯分裂領土的行為。

【烏克蘭戰爭】烏4地公投大幅支持入俄 澤連斯基斥鬧劇 【下一頁】

頓涅茨克（Donetsk）的親俄分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）周三（28日）表示，他正前往俄羅斯首都莫斯科，完成加入俄國的法律程序。普希林指現時當地將進入下階段軍事行動，呼應俄方一直強調己國有權保護領土。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）預計在未來數日內正式宣布，認可4個地區的公投結果，並納為俄羅斯領土。莫斯科紅色廣場的大螢幕上出現新宣傳，寫上「頓涅茨克﹑盧甘斯克﹑扎波羅熱﹑基爾松—俄羅斯！」（Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson - Russia!）。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，俄軍在頓涅茨克仍需持續作戰。根據情報顯示，現時當地約有40%區域由烏克蘭控制。烏軍周三表示，在北頓涅茨克成功防禦11次俄軍進攻，並指俄軍轟炸多個前線城鎮。

特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因 【下一頁】

俄羅斯強調公投屬自願性質，而且合符國際法，投票率亦極高。但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）向西方國領袖發出呼籲，希望各國為烏方對抗俄羅斯分裂領土的行為提供國際援助，並感謝多國支援烏克蘭對抗俄羅斯。

美國政府表示，未來數日會就公投向俄羅斯實施更多經濟制裁。國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美方將持續與盟友合作，向試圖分裂烏克蘭領土的俄羅斯及相關人士及組織施壓。

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責任編輯：吳漢培

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