  • 27°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】受惠香港調整防疫政策 希瑪眼科顯平台價值

股樓投資 11:03 2022/09/29

分享：

分享：

港府上周宣布「0+3」，放寬入境旅客檢疫限制。招商證券認為，希瑪眼科（03309）有望受益於港府逐步放鬆的防疫政策，將公司投資評級上調至「增持」，主要基於公司股價的風險回報比變得吸引，看好公司外延併購的戰略。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

該行報告指，希瑪眼科上半年的外延併購中斬獲頗豐，包括全資收購了嘉賓眼科專科中心和視光師驗眼中心60%的股權，通過收購深圳愛康健口腔和三家香港牙科診所切入口腔服務領域，還進入醫美、家庭醫生、腫瘤等其他專科。公司預計通過強化其醫療服務平台，實現協同效應和成本節約。這驗證了公司在逐漸增多的醫療服務行業併購中處於有利地位，而這些機會主要來自受疫情衝擊嚴重的規模較小的醫療服務機構。

【延伸閱讀】大行報告：花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

公司上半年總收入按年增長約69%至約8.82億元，增長主要來自新冠抗原檢測銷售和外延併購，香港和內地的原有眼科業務因受疫情擾動，總體毛利率下降6.4個百分點至27.9%。期內，淨現金為4.44億元，在完成多筆併購和經受疫情考驗的情況下，淨現金仍維持較高水平，反映了公司上半年經營現金流依然穩健。該行維持目標價4.8元不變，評級上調至「增持」。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 港股 增持 希瑪眼科（03309）

上一篇文章

【券商點睇】博裕提全面要約收購 金科服務獨立性提升

下一篇文章

菁莨自家研發養身中草藥茶葉　為都市人健康「打氣」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款