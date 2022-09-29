【券商點睇】受惠香港調整防疫政策 希瑪眼科顯平台價值

港府上周宣布「0+3」，放寬入境旅客檢疫限制。招商證券認為，希瑪眼科（03309）有望受益於港府逐步放鬆的防疫政策，將公司投資評級上調至「增持」，主要基於公司股價的風險回報比變得吸引，看好公司外延併購的戰略。

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該行報告指，希瑪眼科上半年的外延併購中斬獲頗豐，包括全資收購了嘉賓眼科專科中心和視光師驗眼中心60%的股權，通過收購深圳愛康健口腔和三家香港牙科診所切入口腔服務領域，還進入醫美、家庭醫生、腫瘤等其他專科。公司預計通過強化其醫療服務平台，實現協同效應和成本節約。這驗證了公司在逐漸增多的醫療服務行業併購中處於有利地位，而這些機會主要來自受疫情衝擊嚴重的規模較小的醫療服務機構。

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公司上半年總收入按年增長約69%至約8.82億元，增長主要來自新冠抗原檢測銷售和外延併購，香港和內地的原有眼科業務因受疫情擾動，總體毛利率下降6.4個百分點至27.9%。期內，淨現金為4.44億元，在完成多筆併購和經受疫情考驗的情況下，淨現金仍維持較高水平，反映了公司上半年經營現金流依然穩健。該行維持目標價4.8元不變，評級上調至「增持」。

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撰文：林衛