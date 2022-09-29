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【券商點睇】博裕提全面要約收購 金科服務獨立性提升

股樓投資 11:23 2022/09/29

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日前，金科服務（09666）第二大股東博裕投資提出每股12元全面要約收購，總代價約47億元，要約結束後仍維持金科服務在港交所的上市地位。光大證券指出，博裕擁有豐富的投資和企業管理經驗，有利於提升公司經營管理效率。展望後續，金科服務經營獨立性大幅提升，受地產行業信用風險影響下降，有利於公司估值修復。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

截至6月底，公司在管面積2.5億平方米，其中西南核心區域在管面積達到1.25億平方米，佔總在管面積49.7%，區域密度進一步提升；合約面積3.74億平方米，其中第三方來源佔比約70.6%，上半年新增入場在管面積2130萬平方米，其中83.8%為獨立第三方項目，公司市場化拓展取得良好成效，優秀的外拓能力為公司後續規模增長提供有力保障。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制，請按【見下頁

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光大證券認為，公司堅持區域深耕戰略，第三方拓展能力逐步提升，業務間協同性高。但由於地產環境和疫情影響，非業主增值業務和社區增值業務發展受限制，業績出現下滑，增值服務需求恢復有待進一步觀察，下調公司2022至2024年純利預測至7.2億元（人民幣，下同）、8.6億元和10.1億元，對應預測市盈率為9.8倍、8.2倍和7倍，已經較為充分反映疫情和房地產市場影響下業績增速放緩預期。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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金科服務（09666） 港股 市盈率

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