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【英鎊危機】拜登據報透過IMF向英國政府施壓　促卓慧思重新評估其減稅計劃

宏觀解讀 10:18 2022/09/29

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【英鎊危機】拜登據報透過IMF向英國政府施壓　促卓慧思重新評估其減稅計劃

英國新政府的減稅方案引發金融市場震盪，英鎊急跌。外電報道，美國拜登政府正設法鼓勵英國首相卓慧思（LIz Truss）團隊重新評估減稅計劃。

彭博引述報道指，美國財政部對於近日的金融市場波幅相當關注，其擔心會對於宏觀經濟構成潛在的溢出效應，正通過國際貨幣基金組織（IMF）向卓慧思政府施壓。

達里奧狠批英國政府不稱職　斥減稅方案無考慮金融市場反應【下一頁】

據悉，IMF於周二晚呼籲英國政府重新審視其上周公布的稅務政策，因有關政策導致英國債券及英鎊大跌。

美國財長耶倫雖未有直接談及英國政策，但美國商務部長Gina Raimondo指，英國在減稅的同時，增加開支，將無法在短期內對抗通脹，也不利於經濟長期增長，投資者及商界均希望看到全球領導人均認真地對待通脹問題，但目前在英國的做法則較難看到這一點。

英倫銀行僅買入10億英鎊長債　長債息見效即跌1厘【下一頁】

美國總統拜登周三指示其經濟團隊，與其合作夥伴、盟友及主要市場參與者經常保持聯繫，並隨事態發展定期匯報。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【英鎊危機】摩根資管許長泰：關注英倫銀行11月議息會議、料加息1.25厘　息口上升料令英國樓價受壓

相關文章：【英鎊危機】加皇銀：英國資產風險溢價急升　英鎊短期料在1.04至1.11水平徘徊

編輯：陳韻妍

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英鎊 財政政策 貨幣政策 卓慧思 減稅 耶倫 經濟 拜登 國際貨幣基金組織 美國財政部

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【英鎊危機】英倫銀行連續13日買債救英鎊　首日買入10億英鎊債券、長債息即跌1厘

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