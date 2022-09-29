【內房危機】旭輝回天乏術再插兩成、稱續加大力度提升現金流　美銀連降兩級至「跑輸大市」指僅值1.2元（第二版）

▲ 【內房危機】旭輝回天乏術再插兩成 承認未如期支付信託產品、正尋求合理解決方案 惟內部信無暗示無力還債

示範民企之一的旭輝 （00884） 周三（28日）晚發布公告，承認旗下項目公司的信託借款未如期支付款項，表示有關股權類信託產品所募集之資金乃為位於天津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，進而影響該信託產品的現金分配。集團現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

可是，澄清公告未能挽回投資者信心，旭輝股價回天乏術，周四再插18%，報0.7元，創2017年1月低。

美銀憂旭輝合同銷售前景疲軟 目標價大削59%

美銀證券指，旭輝是一家優質私營開發商，但目前受內房風險拖累，即使旭輝項目公司信託借款未有如期支付款項，但公開市場債券出現交叉違約的可能性較低。不過，美銀擔心旭輝銷售可能進一步放慢，潛在買家憂慮完工風險，同時公司可能有其他表外債券，因此將旭輝評級，由「買入」連降兩級至「跑輸大市」。

美銀續稱，考慮到旭輝合同銷售前景疲軟，將其2024財年盈利預測下調20%，目標價大削59%至1.2元，並將2024財年的目標市盈率預測由4.5倍下調至2.5倍。

另外，旭輝內部員工信提到「斷供潮」讓多地政府收緊監管資金的提取，導致300億元人民幣資金難以動用。公司指，內部信函提及集團賬上現金額度為未經審核金額約數，其大部份為與集團房地產業務項目開發相關的資金，其中包括集團存放於指定銀行賬戶的受限制的預售資金，以保障集團房地產業務項目的開發及交付。

內部信無暗示無力還債

公司又指，該內部信函的陳述僅為根據適用的法律及法規而對於受限制預售資金的用途限制的事實性陳述。為免生疑，該內部信函的陳述並無暗示或表述集團無力償還其到期債務或清償集團的債務。

集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流，並已於昨日按時支付於二零二四年到期6.55%境外優先票據的利息。

（第二版加入美銀）

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編輯：姚卓然