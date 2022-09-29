▲ 【內房危機】旭輝回天乏術再插兩成 承認未如期支付信託產品、正尋求合理解決方案 惟內部信無暗示無力還債

示範民企之一的旭輝 （00884） 昨晚發布公告，承認旗下項目公司的信託借款未如期支付款項，表示有關股權類信託產品所募集之資金乃為位於天津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，進而影響該信託產品的現金分配。集團現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

可是，澄清公告未能挽回投資者信心，旭輝股價回天乏術，現再插18%，報0.7元，創2017年1月低。

另外，旭輝內部員工信提到「斷供潮」讓多地政府收緊監管資金的提取，導致300億元人民幣資金難以動用。公司指，內部信函提及集團之賬上現金額度為未經審核金額約數，其大部份為與集團房地產業務項目開發相關的資金，其中包括集團存放於指定銀行賬戶的受限制的預售資金，以保障集團房地產業務項目的開發及交付。

內部信無暗示無力還債

公司又指，該內部信函之陳述僅為根據適用的法律及法規而對於受限制預售資金的用途限制的事實性陳述。為免生疑，該內部信函之陳述並無暗示或表述集團無力償還其到期債務或清償集團的債務。

集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流，並已於昨日按時支付於二零二四年到期6.55%境外優先票據的利息。

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編輯：姚卓然