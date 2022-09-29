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【新股IPO】兩新股首掛齊潛水破發　零跑汽車大插三成、萬物雲低近8%　郁亮：不在意萬物雲上市時估值高低（第二版）

新股IPO 10:13 2022/09/29

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零跑汽車及萬物雲2新股今日首日掛牌

零跑汽車 （09863） 及萬科 （02202） 旗下物管公司萬物雲 （02602） 2隻新股今日首掛，惟齊齊潛水。零跑汽車開報41元，較招股價48元低7元或14.6%，其後大插三成，低見32.2元，以每手100股計，最多帳面蝕1580元。

萬物雲開報45.6元，較招股價49.35元低3.75元或7.6%，每手100股計帳面蝕375元。

2新股均未獲足額認購，一手中籤率100%。零跑汽車於集資淨額60.6億元，香港公開發售部分共錄得3151人認購，僅認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的約0.16倍；萬物雲集資淨額估計約為56億元，合共接獲4,681份有效申請， 相當於香港公開發售部分的約0.8倍。

郁亮：不在意萬物雲上市時估值高低

萬物雲今（29日）日舉行上市儀式，萬科董事會主席郁亮表示，今天對萬物雲而言，是一個全新的起點。萬科並不在意上市時點的估值高低，更在意未來的長期表現。這次萬物雲上市，獲得很多投資者的支持，其中包括一些長線價值投資人，站在新起點的萬物雲，將會獲得更大的發展空間。感謝選擇萬物雲的投資者，相信萬物雲團隊將會全力以赴，時間會證明萬物雲的價值。

相關文章：

【新股IPO】零跑汽車9863下限定價未獲足額認購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】萬物雲2602以49.35元定價　香港部分不足額認購、一手中籤率為100%（附分配結果連結）

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 零跑汽車（09863） 萬物雲（02602） IPO

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