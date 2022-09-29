【新股IPO】兩新股首掛齊潛水破發　零跑汽車大插三成、萬物雲低近5%　零跑朱江明：上市屬「長跑」、更關心業務質量及市場份額（第二版）

▲ 【新股IPO】兩新股首掛齊潛水破發

零跑汽車 （09863） 及萬科 （02202） 旗下物管公司萬物雲 （02602） 2隻新股今日首掛，惟齊齊潛水。零跑汽車開報41元，較招股價48元低7元或14.6%，其後走勢向下，曾大插近4成低見28.05元，中午報30.3元，低招股價36.9%，成交3.9億元，以每手100股計，帳面蝕1770元。

萬物雲今早開報45.6元，較招股價49.35元低3.75元或7.6%，中午報47元，跌4.8%，每手100股計帳面蝕235元。

2新股均未獲足額認購，一手中籤率100%。零跑汽車於集資淨額60.6億元，香港公開發售部分共錄得3151人認購，僅認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的約0.16倍；萬物雲集資淨額估計約為56億元，合共接獲4,681份有效申請， 相當於香港公開發售部分的約0.8倍。

朱江明：確實不是好時機 更關心業務質量及市場份額

零跑汽車今日舉行上市儀式，集團創辦人朱江明亦表示，香港是一個很適合投融資的地方，對尚未盈利的企業具包容力。他又期望集團上市後能走向國際化，因此早前進軍與歐洲規格相若的以色列市場，希望能早日進軍歐洲市場達至國際化。

對於股價首日破發，他回應指，因為全球形勢動盪，經濟處在下行之中，目前上市確實不是好時機，但上市屬長周期業務，集團更關心業務質量及市場份額，並預料隨規模擴大，毛利將有所改善。集團首席財務官曹廣麟再解釋，即使在現時經濟環境下仍選擇上市，是因希望在中國市場取得長勝。

郁亮：不在意萬物雲上市時估值高低

萬科董事會主席郁亮表示，今天對萬物雲而言，是一個全新的起點。萬科並不在意上市時點的估值高低，更在意未來的長期表現。這次萬物雲上市，獲得很多投資者的支持，其中包括一些長線價值投資人，站在新起點的萬物雲，將會獲得更大的發展空間。感謝選擇萬物雲的投資者，相信萬物雲團隊將會全力以赴，時間會證明萬物雲的價值。

（第二版加入萬物雲及零跑記者會內容 ）

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責任編輯︰梁浩碩