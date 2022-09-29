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【英鎊危機】達里奧狠批英國政府不稱職　斥減稅方案無考慮金融市場反應

股市 09:12 2022/09/29

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【英鎊危機】達里奧狠批英國政府不稱職　斥減稅方案無考慮金融市場反應

英鎊匯率在英國新政府公布減稅方案後一度跌至歷史新低，橋水基金創始人達里奧表示，這支出計劃引發了金融市場巨震，突顯了英國政府的不稱職（incompetence）。

達里奧直言，「我很難想像政府官員沒有把金融市場的反應納入考量，如果他們真的沒有，那就是他們對市場的理解遠遠不夠」。他指出，通過巨額赤字來創造財富是不可行的，因為不存在願意持有這些債務的貸方。

他認為，這種計劃起不到刺激經濟的作用，長遠來看，只有生產力才是刺激經濟的動力，並斥責英國政府沒意識到這一點，這令人非常擔憂。

上周五（9月23日），英國政府宣布了一系列經濟刺激措施，包括大規模減稅、取消銀行業獎金上限等。另外，計劃需要政府額外舉債720億英鎊，將是英政府近50年來財政負債的最大增幅。

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編輯：姚卓然

英國 財政政策 外滙 宏觀分析 減稅 英鎊 經濟

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