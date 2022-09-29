【港股市況】阿里巴巴反彈逾5%　美團、滙豐升3%　恒指期結日高開319點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反彈，港股今日期結反彈高開逾300點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾5%，美團 （03690） 、滙豐 （00005） 升3%，恒指期結日高開319點，開報17570點；科指升2.4%，報3612點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：32】英倫銀行公布緊急干預債市，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 齊升3%。

【09：27】【新股IPO】兩新股首掛齊潛水 零跑汽車低招股價近15%、萬物雲低近8%

【09：27】【長實1113】長實高開逾2% 將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本 總代價208億元

【09：22】阿里巴巴 （09988） 反彈逾5%，美團 （03690） 、滙豐 （00005） 升3%，恒指期結日高開319點，開報17570點；科指升2.4%，報3612點。

【09：13】期指開報17586點，升338點或近2%。

【08：56】兩隻新股今日首掛，零跑汽車 （09863） 及萬物雲 （02602） 昨暗盤均潛水。

【新股IPO】兩新股暗盤均潛水 零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少600元 萬物雲跌約8%

【08：55】創美藥業 （02899） 今早復牌。

【08：53】【新股IPO】飛天雲動6610周四起招股 一手入場費約2909元 商湯為基投之一

【08：49】恒指黑期升約399點，報17644點；道指期貨升19點，報29769點。

【08：23】【航空告急】港航擬召開債權人會議 冀重組近500億元債務以避破產清算

【08：10】【金融峰會】國際金融領袖投資峰會11月1日至2日舉辦 預期約200人將出席（附峰會日程連結）

【07：53】【中概股】嗶哩嗶哩：將於10月3日轉換為雙重主要上市

【07：45】港股ADR收報17670點，升419點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.73元，較港收市價高1.73元或4.3%。騰訊 （00700） ADR折合報280.95元，較港收市價高6.95元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.47元，較港收市價高4.77元或6.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】英國及美國債息都大幅回落，美滙則急挫逾1%；加上美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，美國有可能實現經濟軟着陸，樂觀言論刺激道指周三顯著反彈，收市升548點，報29683點；標指升71點，報3719點；納指升222點或2.05%，報11051點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

責任編輯︰梁浩碩