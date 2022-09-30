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【港股夜期+ADR】夜期跌19點　英鎊兌港元越8.7算滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）

股市 06:01 2022/09/30

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美滙指數雖然繼續下跌，跌穿112關，但美股仍大跌，踏入美股業績期，市場憂慮企業盈利受經濟放緩影響，道指跌458點，納指急挫2.8%，主要受累蘋果股價下跌，蘋股急挫4.9%，收報142.48美元。

英倫銀行連續第二日入市買債，規模約14億英鎊，刺激英鎊急升2.1%，兌美元收報1.1117，兌港元收報8.7283，滙豐ADR高港收市價1.2%。夜期則偏軟，跌19點，收報17149點。

【英鎊危機】英倫銀行第二日買14億英鎊債　副行長強調買債是臨時　分析：央行買債為救退休基金

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 40.87 +1.2%
騰訊ADR 269.01 -0.6%
美團ADR 170.65 +0.3%
阿里巴巴美股 77.58 +0.9%

滙豐美團逆市升　恒指全日跌85點

港股反彈乏力，大市期結高開低走倒跌收場。阿里巴巴 （09988） 升近3%；滙豐 （00005） 反彈1%。美團 （03690） 逆市升0.8%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 破底，分別跌逾1及近5%。內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾11%；旭輝 （00884） 再挫16%，恒指期結日高開319點，其後升幅逐步收窄，午後轉跌，曾跌約200點低見17046點，惟17000點關口暫見支持，恒指最終跌85點，收報17165點，成交916.8億元；科指曾低見3639點創成立新低，收報3482點，跌1.2%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
阿里巴巴 76.85 +2.9 +34 22
滙豐 40.40 +1.0 +12 8
美團 170.20 +0.8 +10 -36
小米 8.88 -4.8 -13 9
騰訊 270.60 -1.2 -16 9
友邦 64.65 -1.5 -18 13

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌19點，收報17149點

【22：35】恒指夜期跌74點，報17094點，阿里美股跌超過1%

【18：00】恒指夜期升50點，報17218點。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升近3%；滙豐 （00005） 反彈1%。美團 （03690） 逆市升0.8%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 破底，分別跌逾1及近5%。內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾11%；旭輝 （00884） 再挫16%，恒指期結日跌85點，收報17165點，成交916.8億元；科指曾低見3639點創成立新低，收報3482點，跌1.2%。

【16：00】恒指U盤前跌131點，報17119點。

【15：48】盈滙 （02195） 突挫70%，低見0.35元，成交2.1億元。

【15：29】滙豐 （00005） 尾市升幅收窄室0.1%，再下試40元關口。

【15：15】【科指破底】科指倒插近2%創上市新低　明源雲、瑞聲急挫一成

【15：12】集一 （01495） 尾市突瀉8成，低見0.064元破底，成交499萬元。

【15：05】恒指尾市跌約150點，報17100點；科指跌2%，報3455點。

【14：52】科指最新跌1.6%，午後曾低見3439點，創成立新低。

【14：44】阿里巴巴 （09988） 升幅重新擴大至3%，報77.1元。

【14：41】大市跌幅收窄至約50點。

【14：25】恒指午後曾跌約200點，低見17046點，跌至近17000點關口暫見支持，跌幅最新略收窄至121點，17129點；科指跌1.8%，報3465點。

【14：22】瑞聲 （02018） 跌近一成，低見11.92元。瑞聲股價今年以來累跌6成。

【14：20】阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 仍升1%。

【14：18】大市跌逾100點，跌穿17100點水平，報17074點，跌176點。

【14：15】恒指跌幅擴大至近100點，低見17153點。科指跌1.7%，報3468點。

【14：13】公用股反彈，中電 （00002） 、電能 （00006） 升逾1%；煤氣 （00003） 升0.4%；長建 （01038） 升逾2%。

【14：12】小米 （01810） 最新跌逾半成，破底低見8.81元；騰訊 （00700） 跌逾15，破底低見270.6元。

【14：02】聯想 （00992） 跌逾8%，破底低見5.28元。

【13：59】內房跌幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌2%；碧桂園 （02007） 挫逾11%破底；雅居樂 （03383） 跌逾6%同樣破底。

【13：58】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2%；騰訊 （00700） 轉跌0.8%，破底低見271元；美團 （03690） 升0.6%；小米 （01810） 跌逾4%，破底低見8.87元。

【13：57】瑞聲 （02018） 跌逾8%，破底低見12.14元。

【13：57】大市午後轉跌，恒指最新倒跌15點，報17235點；科指跌1.2%，報3484點。

【13：18】除內房外物管股同樣逆市向下，其中世茂服務 （00873） 午後跌逾11%，破底低見1.68元。

【13：05】碧桂園 （02007） 午後走勢進一步向下，股價跌逾8%，破底低見1.72元。

【13：02】【澳門通關】澳門旅遊局冀十一黃金周日均旅客逾2萬人次　上周五單日逾2.6萬人入境創三個月高

【13：00】港股午後初段升近200點，報17441點，升190點；科指升0.6%，報3545點。

【13：00】阜博 （03738） 午後停牌，停牌前報2.18元，升1.4%，成交767萬元。

【12：12】【新股IPO】飛天雲動6610孖展暫錄1.26億元　超購0.26倍（不斷更新）

【12：00】恒指半日升216點，報17466點，成交413.9億元。科指升0.6%，報3548點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾4%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升近1%。滙豐 （00005） 升逾2%。內房、濠賭股逆市向下，旭輝 （00884） 挫逾16%；碧桂園 （02007） 跌近7%。2隻新股齊齊潛水，其中零跑汽車 （09863） 較招股價低近37%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

【11：50】【人民幣走勢】官媒：人民幣不會持續快速貶值、美元「他強任他強」　籲理性看待匯率波動「避免追漲殺跌」

【11：47】恒指中午收市前升約185點，報17435點；科指升0.4%，報3540點。

【11：37】零跑汽車 （09863） 低開低走，股價最新報29.1元，較招股價低逾39%，成交3.5億元。

【11：34】商湯 （00020） 最新跌半成，破底低見1.64元。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升1%。

【11：20】碧桂園 （02007） 逆市跌近8%，破底低見1.74元；碧桂園服務 （06098） 跌逾3%，破底低見12.04元。

【11：14】手機設備股普遍未止跌，瑞聲 （02018） 跌近5%，破底低見12.58元；高偉電子 （01415） 跌逾2%；丘鈦 （01478） 跌逾3%，破底低見3.3元。

【11：10】明源雲 （00909） 跌幅擴至14%，破底低見4.58元。

【11：00】【中概股審計】中證監及美PCAOB人員據報已雲集中環太子大廈　展開中概股審計底稿工作

【10：39】阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至逾4%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 升近2%；小米 （01810） 逆市跌1%，破底低見9.2元；京東 （09618） 升逾2%。

【10：35】聯想 （00992） 挫半成，破底低見5.46元。

【10：34】大市升幅收窄至200點，報17451點；科指升1%，報3561點。

【10：32】金價升近1周高位，招金 （01818） 、中國黃金 （02099） 升逾2%；紫金 （02899） 升5%；山東黃金 （01787） 升逾1%。

【10：29】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油齊升逾2%。

【10：23】旭輝 （00884） 最新挫23%，破底低見0.65元，成交1.9億元。

【10：14】明源雲 （00909） 逆市跌近9%，破底低見4.92元。

【10：04】【內房危機】旭輝回天乏術再插兩成　承認未如期支付信託產品、正尋求合理解決方案　惟內部信無暗示無力還債

【10：03】商湯 （00020） 逆市跌逾1%，低見1.7元再創上市新低。

【10：00】友邦 （01299） 偏軟轉跌0.3%，低見65.25元。

【09：54】恒指升幅略收窄至300點內，報17533點，升282點；科指升1.7%，報3587點。

【09：51】內房股續跌，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌0.6%；碧桂園 （02007） 跌逾2%破底低見1.84元；雅居樂 （03383） 跌1%；龍湖 （00960） 跌2%。

【09：49】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾4%，高見41.7元。

【09：44】濠賭股逆市偏軟，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌0.2%；金沙 （01928） 跌3%。

【09：43】旭輝 （00884） 跌幅擴大至17%，破底低見0.71元。

【09：36】零跑汽車 （09863） 首掛潛水，早段跌幅擴大至三成，低見32.2元。

【09：34】旭輝 （00884） 股價逆市再跌8%，破底低見0.79元，成交3952萬元。

【09：32】英倫銀行公布緊急干預債市，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 齊升3%。

【09：27】【新股IPO】兩新股首掛齊潛水　零跑汽車低招股價近15%、萬物雲低近8%

【09：27】【長實1113】長實高開逾2%　將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本　總代價208億元

【09：22】阿里巴巴 （09988） 反彈逾5%，美團 （03690） 、滙豐 （00005） 升3%，恒指期結日高開319點，開報17570點；科指升2.4%，報3612點。

【09：13】期指開報17586點，升338點或近2%。

【08：56】兩隻新股今日首掛，零跑汽車 （09863） 及萬物雲 （02602） 昨暗盤均潛水。

【新股IPO】兩新股暗盤均潛水　零跑汽車跌逾一成、一手帳面蝕至少600元　萬物雲跌約8%

【08：55】創美藥業 （02899） 今早復牌。

【08：53】【新股IPO】飛天雲動6610周四起招股　一手入場費約2909元　商湯為基投之一

【08：49】恒指黑期升約399點，報17644點；道指期貨升19點，報29769點。

【08：23】【航空告急】港航擬召開債權人會議　冀重組近500億元債務以避破產清算

【08：10】【金融峰會】國際金融領袖投資峰會11月1日至2日舉辦　預期約200人將出席（附峰會日程連結）

【07：53】【中概股】嗶哩嗶哩：將於10月3日轉換為雙重主要上市

【07：45】港股ADR收報17670點，升419點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.73元，較港收市價高1.73元或4.3%。騰訊 （00700） ADR折合報280.95元，較港收市價高6.95元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.47元，較港收市價高4.77元或6.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】英國及美國債息都大幅回落，美滙則急挫逾1%；加上美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，美國有可能實現經濟軟着陸，樂觀言論刺激道指周三顯著反彈，收市升548點，報29683點；標指升71點，報3719點；納指升222點或2.05%，報11051點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金

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