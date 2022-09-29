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【航空告急】港航擬召開債權人會議　冀重組近500億元債務以避破產清算

Hot Talk 08:23 2022/09/29

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【航空告急】港航擬召開債權人會議　冀重組近500億債務以避破產清算

香港正不走回頭路，逐漸放寬入境檢疫限制之際，海航集團旗下的香港航空（Hong Kong Airline）尋求通過英國和香港的法庭對490億元債務實施重組，以避免破產清算。公司表示，無抵押債權人及關鍵租賃商預期會收回5%左右的欠款，度過難關之後會按比例償還剩餘款項。

香港航空在一份聲明中表示，正在尋求法庭批准召開債權人會議並提出重組計畫，其中包括大幅減記未償債務。公司指，重組計劃需要75%的債權人支持，目前已經收到大約73%的支持，若未能獲得批准可能會導致破產清算。

在490億港元債務中，欠飛機租賃商225億元，欠銀行和金融機構債權人57億元，欠關聯方債權人68億元。香港航空計劃將機隊規模削減近三分之二，海航航空和未具名的合資伙伴計劃注資30億港元幫其渡過難關。

香港高等法院的聆訊定於10月13日舉行。英國法院的聆訊定於10月25日舉行。

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編輯：姚卓然

 

 

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