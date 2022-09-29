▲ 【金融峰會】國際金融領袖投資峰會11月1日至2日舉辦 預期約200人將出席（附峰會日程連結）

金管局將於11月1日至2日一連兩日舉辦國際金融領袖投資峰會，屆時會迎來約200位金融界的領袖人物。根據日程，第一日會在M+博物館舉行導賞團及晚宴，第二日峰會將在四季酒店舉行。其中，黑石總裁Jonathan Gray、高盛CEO David Solomon、瑞銀董事長Colm Kelleher等人將於11月2日峰會中發言。【峰會日程連結】

金管局總裁余偉文於「匯思」發文，表示峰會匯聚100多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過30家機構由集團董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對沖基金和保險等各個金融環節。與會者將透過演講、專題討論和對話等形式，分享、探討如何應對和克服各種錯綜複雜的不確定因素，並尋求新的突破。

討論全球金融界三大挑戰與機遇

峰會將集中討論全球金融界面臨的三大挑戰和機遇。一是滯脹風險、利率上升帶來的不確定性，加上日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的叠加風險。峰會也會討論對未來金融業發展具深遠影響的兩大趨勢，即科技和可持續發展。過去幾年，科技和創新不斷取得重大突破，挑戰固有思維和現狀，重新定義金融服務的內涵和服務模式。與此同時，可持續金融漸成主流，令大家反思金融的基本價值，引導更多金融資源投向應對氣候變化的項目和舉措。

這些議題固然影響全球金融市場，同時也與實體經濟息息相關。聚焦大家身處的區域，峰會也會邀請內地金融監管機構負責人，就內地與全球金融市場不斷深化的聯繫所帶來的發展機遇，分享他們精闢的見解。這些討論將有助思考，面對重重不確定性和挑戰，香港國際金融中心應如何更好地定位，保持競爭力，致力提供更高效、更可靠、更可持續的金融服務，為國際社會作出積極貢獻。

集思廣益固然是重點，峰會還具有另一重積極的意義。基於新冠疫情而實施的旅遊限制，近三年來金融機構的負責人難以踏足香港。隨著限制有所放寬，峰會有條件也應該以實體形式進行，讓這些負責人在參會的同時，還有機會親身與員工見面、約見客戶、建立新的關係。同樣重要的是，他們可以切身處地感受香港的韌性和活力，並了解發展亞洲業務的過程中香港可以提供的機遇。

他表示，當前，香港仍需要實施一些防疫措施，非常感謝親身來港參會的朋友。他們是全球金融界的重量級人物，多年來一直給予香港堅實的支持。商務繁重，他們大多數只能在香港短暫逗留，因此應提供合理的配套，發揮一個充滿活力的國際城市的功能，讓他們在港期間能夠如常開會、洽談業務、建立人脈與聯繫。新一輪放寬防疫措施非常有幫助，讓其有更好的基礎，制訂落實適切的安排，方便與會者赴港出席，確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。

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責任編輯︰梁浩碩