【中概股】嗶哩嗶哩反彈2%　主席陳睿：或獲被納深港通滬港通資格　今日轉換為雙重主要上市

▲ 【中概股】嗶哩嗶哩：將於10月3日轉換為雙重主要上市

嗶哩嗶哩 （09626） 公布，將其在聯交所第二上市地位轉為雙重主要上市，並今（3日）生效，並成為於聯交所及納斯達克雙重主要上市的公司，股票標記「S」將於生效日期自其股票簡稱中刪除。

嗶哩嗶哩反彈2.3%，報122.3元。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，公司相信，公司在香港聯交所由第二上市轉為主要上市，將進一步擴大投資者基礎，為其證券提供更多流通性，同時在資本市場中獲得更多靈活性。此外，公司在香港聯交所上市的Z類普通股有可能在近期獲得被納入深港通及滬港通計劃的資格，將使中國內地的合格投資者有機會能夠直接交易公司的股份。

公司稱，在聯交所上市的Z類普通股及在納斯特全球精選市場報價的美國存託股，可予互相轉換。

公司日前指，按上市規則第3.28及8.17條規定，須委任一名人士為公司秘書，故決定委任Vistra Corporate Services （HK） Limited的周慶齡及公司首席財務官樊欣擔任聯席公司秘書，並由生效日期起生效。

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編輯：姚卓然