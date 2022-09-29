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【內銀股】招行旗下招商永隆保險 獲招商局保險增資及轉讓業務

股樓投資 04:35 2022/09/29

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招商銀行(03968)宣布，旗下招商永隆保險與招商局保險訂立業務轉讓協議。招商局保險同意向招商永隆保險轉讓其一般保險業務（包括該業務相關資產及負債），招商永隆保險同意向招商局保險發行其9,856,066股新股作為代價。於業務收購及增發股份完成後，招商局保險將直接持有經擴大股本後的招商永隆保險 25.37%股權，招行將間接持有經擴大股本後的招商永隆保險74.63%股權。同日，招商永隆保險與招商局保險控股訂立股份認購協議。招商局保險控股同意以現金11.7億元認購招商永隆保險新發行的 25,590,806股股份。於增資事項完成後，招商局保險控股將直接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險55%股權，招行將間接持有經進一步擴大股本後的招商永隆保險45%股權，招商永隆保險將不再為招行之附屬公司。 

【高息股】領展續於澳洲新加坡日本 尋求商業物業收購機會  詳情請看【下一頁

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

招行表示，招商永隆保險與招商局保險為香港本地的一般保險公司，規模均處於市場中游。本次整合，招商局集團將注入額外的資本金，進一步增強整合後的招商永隆保險的資本實力，大幅提升承保能力。在此基礎上，招商局集團也將投入優質業務資源，強化整合後的招商永隆保險的優勢和特色，在規模、質量和效益上實現協同效應，提升整合後的招商永隆保險在香港保險市場的整體影響力。長遠來看，通過整合，招行錄得的收益將進一步提升。同時，通過整合兩家保險機構的資源與隊伍，提高專業服務能力和資源使用效率，更好地與銀行渠道對接，提升為招行客戶提供金融一站式解決方案的能力，有效支持公司的綜合金融業務。

整合完成後，招行預期總資產將減少約14.51億元，總負債將減少約 17.45億元，資產淨值將增加2.94億元。同時預期錄得非現金收益2.83億元。

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撰文 : 李尚毅

招商銀行（03968） 港股

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