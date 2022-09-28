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【英鎊危機】滙豐、渣打倫敦股價挫逾5%　IMF警告英國無目標的財政方案或將引通脹飆升、並破壞貨策

股市 22:54 2022/09/28

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【英鎊危機】滙豐、渣打倫敦股價挫逾5%　IMF警告英國無目標的財政方案或將引通脹飆升、破壞貨策

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）上周五提出半世紀以來最大減稅方案，IMF公開敦促英國首相卓慧思（Liz Truss）推翻有關取消最高所得稅的決定，評級機構穆迪提出可能下調英國信用評級，市場對減稅政策悲觀情緒升溫下，富時100指數早段曾跌逾2%，低見6836點。及後英倫銀行緊急入市買長債，富時100跌幅逐步收窄，本港時間晚上10時50分，報7008點，升0.34%。

對利率敏感的銀行股，HSBC滙豐 （00005） 倫敦股價早段曾跌5.3%，曾低見469.55便士（約39.66港元）。渣打 （02888） 倫敦股價早段曾跌5.7%，曾低見553.6便士（約46.76港元）。

IMF發聲明，表示正「密切關注」英國事態發展，又警告稱無目標的財政方案或將引發通脹飆升並破壞貨幣政策。聲明指，鑑於包括英國在內的許多國家都面臨通脹壓力上升，在這種重要時刻，不建議採取大規模且無針對性的財政計劃。IMF強調，財政政策不能與貨幣政策背道而馳，呼籲關浩霆在11月23日公布的中期財政計劃中，對減稅計劃「提供更有針對性的支持並重新評估」。

穆迪指，英國政府大規模的減稅計劃必須舉債，會對其信用「減分」，該減稅計劃可能引致赤字擴大和利率上揚。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

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編輯：胡學能

 

港股 外滙 減稅 穆迪 渣打集團（02888） 貨幣政策 財政政策 評級機構 國際貨幣基金組織 港元

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