▲ 【英鎊危機】英倫銀行僅買入10億英鎊長債 長債息見效即跌1厘

英倫銀行公布緊急干預債市，自9月28日起至10月14日（共13個交易日），臨時購買長期英國政府債券，無限量按需要而買債，以恢復市場秩序，計劃會自二級市場購買剩餘期限超過20年的國債，最初每次購買的額度最多達50億英鎊，並將根據市場情況檢討，首次操作9月28日當地時間3時半至4時進行，即香港晚上10時30分至11時。其後每次操作在下午2時15分至45分，即香港晚上9時15分至45分。

英倫銀行表示，首日買入10.25億英鎊債券，低於50億英鎊的操作上限，央行指出，原收到25.88億英鎊的要約，但央行最終行使了裁量權，操作中不分配部分要約。

市場反應成效顯著，英國債價全綫回升，債息回落，30年、40年及50年期國債息回落逾1厘，重回4厘以下，短年期國債息亦相應回落。以40年債價為例，英國公布減稅措施前，債價約38.79英鎊，最危急時跌至24英鎊水平，央行操作令債價回升至35.61英鎊，大致收復失地。

關浩霆會見投行 稱11月23日全面披露計畫

另一方面，政府亦加強與市場溝通，英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）與銀行高層包括摩根大通、花旗集團、德意志銀行、摩根士丹利、渣打、美國銀行及瑞銀開會，關浩霆在會議上強調，遵守財政紀律的明確承諾。

外電引述消息指，銀行高層對英國官員表示，市場需要傾聽政府打算如何支付上周五所宣布的開支和減稅方案，他們認為，鑒於市場反應之大，需要財政部定期提供最新情況說明。而關浩霆打算在11月23日全面披露計畫，消息指，銀行高層對關浩霆表示，如果在披露計畫之前的8星期，不與外界進行充分溝通，則可能引發市場進一步動盪，定期向市場通報最新情況可以有助於穩定局勢。

另外，報道指，官員們一直在試圖解釋政府的政策，也已向多家機構徵求看法，了解他們對於應當如何重新獲得投資者信任的觀點。政府認為英國的債務/GDP比例相對較低，意味增加借款計畫不會在英債買家當中引起不必要的警覺。

不過，消息指，在迷你預算案公布前，關浩霆已與金融城高層開會，與會者已告誡滯脹的威脅，以及落實相關措施可能會令英鎊走勢出現與新興市場貨幣相同的風險，並即時表達了擔憂。

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記者：葉志偉