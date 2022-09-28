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【0+3】Klook：「0+3」後外遊資訊流量及預訂量急增、日本資訊瀏覽量增10倍　第四季將集中開拓跨境旅遊產品

Hot Talk 22:55 2022/09/28

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Klook：「0+3」後外遊資訊流量及預訂量急增、日本資訊瀏覽量增10倍　第四季將集中開拓跨境旅遊產品

近日港府宣布進一步放寬入境檢疫至「0+3」，吸引消費者重新部署出遊。旅遊及休閒電子商務平台Klook表示，公布「0+3」當日，平台有關海外活動及旅遊資訊流量較上周增加近6倍，當中日本各類旅遊商品的資訊瀏覧量增約10倍，而過去周末平台上的海外活動預訂量較前一個周末已增1倍。

Klook亦公布，在亞太區跨境旅遊推動下，第二季度營業額較首季增加3倍以上，為疫情以來最強勁增長，尤其是新加坡、韓國、澳洲及馬來西亞展現強勁復甦，部分重點商品銷售額甚至超越疫前約40%，當中新加坡、韓國、澳洲及馬來西亞現強勁復甦。Klook平台上旅遊商品搜尋量也較去年同期增加1.4倍。

Klook香港區總經理岑皓祺表示，隨著0+3的推行，相信不少港人將於今年底前出發外遊，公司於第四季的重心亦將更集中於跨境旅遊產品開拓及營銷，以滿足市場需求。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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記者：宋佩恩

記者：宋佩恩

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