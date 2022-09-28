恒生投資料美元指數或升至120 恒指尋底或探16500點

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，環球市場正面對高息及低增長的新常態，他指美元指數未來更可能再升至2001年高位的120點，而市場仍在觀望港股未到底，或會試2011年第三季的低位17000點至16500點水平。

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薛永輝指，縱觀環球資產市場年初至今表現，債券及股票類別均錄得負回報，只有商品及美元指數錄得正回報。現時港股估值相對其他主要市場低，恒生指數的預測市盈率亦只有9.8倍，接近10年低位。美國消費物價指數雖然稍有回落，但仍位於高位，預期聯儲局會繼續大幅加息壓抑通脹，並在年底前及下年初繼續加息，環球市場或會繼續受壓。

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至於港股未有對「0+3」入境檢疫措施有反應，薛永輝認為美國因素始終較大，而現時投資者較關心美國的加息步伐，以及美元指數的走勢，相信放寬入境措施不是投資者的著眼點。

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撰文：鄭昊彤