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【玖龍紙業2689】年度純利同比跌逾五成 玖龍紙業挫13.1%

股樓投資 20:26 2022/09/28

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玖龍紙業（02689）公布截至6月底的年度業績，2022年度純利同比跌53.9%。花旗指業績與預期一致，因其生產設施於7至10月暫停，下調其盈利預測，並將目標價降至5.8元。玖龍紙業周三（28日）收報5.03元，跌幅逾一成有13.1%。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

花旗指，公司2022財年業績與預期一致，惟短期痛苦難以避免，分別下調其2023和2024財年的盈利預測78%和45%，並引入2025財年預測，目標價由7.6元下調至5.8元，維持評級「中性」。盈利預測下調是因7至10月期間生產設施暫停，根據該行估計，可能佔到2023財年全年產量1,680萬噸約5%，或導致2023年度上半年利用率低於盈虧平衡水平。


 

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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不過，該行認為一旦內地在明年初放寬疫情管控措施，可能會扭轉明年上半年純利。玖龍紙業截至6月底的年度業績，全年收入645.4億元人民幣，按年增4.8%，純利32.75億元，下跌53.9%。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 純利 港股 玖龍紙業（02689）

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