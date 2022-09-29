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【0＋3】零售業或現短影響　業界：須靈活變通重建旅遊體驗

商業 11:00 2022/09/29

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政府放寬入境檢疫安排，商戶料或有短期影響，但長遠可改善氣氛。（黃建輝攝）

政府放寬入境檢疫安排，方便外國遊客及港人出入境，令港人積壓外遊意慾爆發，有意見擔心港人消費力會轉移至外遊，對零售表現有影響。業界認為要靈活變通帶動消費氣氛，以及重建旅遊體驗吸引外國遊客。

【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍

一田百貨行政總裁黃思麗認為港人儲蓄及消費力不弱，零售因疫情發展及經濟狀況左右，期望消費券可刺激氣氛需求。更重要是提升市民消費興趣，會受趣味及氣氛帶動，加上經濟前景信心而左右消費決定。她形容今年初疫情反覆影響人流，對超市糧油食品等需求較高，其餘影響較大。今年9月中秋因防疫調整，留意到整體氣氛稍弱，銷售表現不及去年同期。相對之下，今年首8個月即使整體環境變化反覆，公司按年比較尚有個位數銷售增長。

料外遊有短期影響

黃思麗形容要更靈活來應對市況，認為港人對產品質素仍有要求及希望嘗新，有花更多心思搜羅產品，如大量不同款式即食杯麵等，選擇甚至比日本超市還多，只要策略得宜仍可吸引客人。「0+3」吸引港人外遊，黃思麗預料或有短期影響，如非即時消費使用的商品，但長遠可改善經濟氣氛，已安排多個日本主題活動。另外亦能重啟和日本供應商的兩地商務往來，有助改善業務效益。

至於業界組織香港零售管理協會則對年底展望略為擔憂，主席謝邱安儀認為外地遊客未恢復，港人外遊潮或會削弱本地經濟及消費力。預料整體零售變化不大，形容變化僅正負個位數。主要是預計10月消費券力度減退不及去年。認為要吸引國際遊客重臨，須重建整個抵港旅遊體驗，喚起購物／美食天堂的美譽。即使國內自由行通關，謝邱安儀亦料不會有即時提振效果，業界亦要重新準備前線人手。

【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）

記者:王浩賢

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