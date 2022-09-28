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【大行報告】水電表現疲弱 大和下調中國電力評級 

股樓投資 20:03 2022/09/28

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周三（28日）電力股隨大市下跌，當中中國電力（02380）跌幅達5.6%，收報3.4元。大和指由於預計燃煤電價不會上調，加上水電板塊疲弱，故將中國電力評級下調至「跑贏大市」，目標價降至4.1元。
 

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

大和預計第四季燃煤發電需求強勁，考慮到動力煤現貨價格上升趨勢，將會對中國電力帶來負擔。該行指由於燃煤電價在前半年已觸及上浮上限，預計價格不會進一步上調，再加水電板塊表現疲弱，因此將中國電力評級由「買入」下調至「跑贏大市」。

 

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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該行指，中國電力上半年長期動力煤合同的履行率為60%，管理層預計下半年履行率將緩慢上升，惟大和就煤價上漲趨勢擔心下半年的實際履行率。另外由於取水量較弱，該行預計第三季水電補償有限，故將目標價從5.2元降至4.1元，並將2022至2024年每股盈利預測下調1%至32%，以反映煤電及水電領域不利因素，及下半年盈利前景的影響。

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 中國電力（02380）

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