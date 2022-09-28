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【區塊鏈遊戲】大陸爆紅手遊《羊了個羊》推GameFi版？　所屬公司：從未開發或授權開發

科技 20:02 2022/09/28

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儘管中國政府不斷收緊對未成年人士的網絡遊戲監管，仍未阻內地一款名為《羊了個羊》的益智類手遊爆紅。或許是「人紅是非多」，繼被舉報暗諷疫情「陽了又陽」、無法清零，《羊了個羊》近日再遭冒名推出區塊鏈版。

【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域

《羊了個羊》是一款消除類闖關手遊，玩家只需將遊戲畫面中交疊的方塊，依次移放至底部7個槽位中，每湊夠3個相同圖案的方塊便可將其消除，消除所有方塊即算過關。雖然玩法簡易，但據說其第二關的通關率不到0.01%。因此，成功吸引大批玩家「挑機」，繼而在內地社交圈中爆紅。

遭冒名開發GameFi版＋推虛擬貨幣

日前，有自稱是《羊了個羊》開發商北京簡遊科技的程式人員，在bnb chain上推出了GameFi版《羊了個羊》。為迎合區塊鏈的特色，GameFi版《羊了個羊》更特意推出限量一億枚的虛擬貨幣「YLGY」，讓玩家以YLGY購買遊戲中的消除卡等道具。另玩家通關後，系統更會向玩家發放最多5,000萬枚的YLGL。

根據CoinMarketCap網站顯示，最高峰期時，一枚YLGY的價格曾達0.004818美金（約0.038港元）。

所屬公司保留追究權利　

不過《羊了個羊》所屬公司北京簡遊科技昨（27日）晚發布聲明稱：「從未開發或授權開發任何區塊鏈遊戲」，並強調已收集相關證據，保留一切追究權利。

繼聲明發出之後，GameFi版《羊了個羊》的官方Twitter帳戶遭刪除，其官網亦已無法顯示，YLGL更成為網民口中的「垃圾幣」，價格持續插水。

【限制打機】騰訊遊戲、網易遊戲續推「限玩令」　國慶假期未成年人士每日限打機1小時

【機迷熱話】Logitech推手提雲端遊戲機　售約$2,747

責任編輯：殷凱怡

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