【英鎊滙價】英倫銀行臨時購買長債救市　30年期國債債息大跌

英國上周出台半世紀以來最大規模的減稅方案後，該國股、債、匯市齊跌。英倫銀行周四（28日）表示，將暫停下周的首批英債出售，並啟動臨時購買長債計劃。

英倫銀行表示，正在密切監測英國和全球資產最近幾天的「重大重新定價」，這對英國長期債務造成嚴重打擊。如果市場的功能持續失調或惡化，將對英國金融穩定造成重大風險。

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消息公布後，英鎊兌美元一度反彈至1.0839，但其後回落，現報1.0583美元。另外，英國國債息率亦大幅飆升，10年期國債孳息率由日內高位4.611厘，回落至4.2825厘，日內跌4.91%。英國30年期國債孳息率由從日內高位5.171厘，大幅回落至4.648，日內跌6.76%。

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責任編輯：黃苑筠