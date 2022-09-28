【AAPL】需求不如預期激增　傳蘋果放棄增產600萬部iPhone 14

據《彭博》引述消息報道，蘋果公司（Apple，美：AAPL）已告知供應商放棄今年下半年增加iPhone 14系列產量600萬部的計劃，原因是iPhone 14系列沒如預期出現需求激增的情況，

報道引述消息人士指，高價iPhone 14 Pro的需求較入門級iPhone 14更強，因此至少有一間蘋果供應商正將產能從較低價的iPhone，轉移至高價的機型。

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白宮高級顧問Anita Dunn在給Axios的一份聲明中說，雖然正在謹慎地計劃中期選舉後官員的潛在變動和過渡，但耶倫或迪斯都不是這些計劃的一部分。財政部發言人Lily Adams亦表示，未有離職的計劃。

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責任編輯：黃苑筠