【航天經濟】 Shell考慮建設可持續燃料工廠 l料2024航空燃料需求回復以往水平

殼牌（Shell）航空部門負責人周二（28日）表示，預計未來一至兩年內，全球航空燃料需求有望完全恢復到大流行前每年 3 億噸的水平。

殼牌航空總裁 Jan Toschka 亦在周一（27 日）舉行的 2022 年亞太石油會議 (APPEC) 會議期間，對外媒透露，美國的需求已回到 2019 年的水平，而歐洲的消費量已恢復到 80% 以上，並有望在明年全面恢復。

而隨著歐盟於 2 月起開始對俄羅斯石油產品實施制裁，導致歐開始從美國、中國、印度和中東進口更多燃料。

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Toschka表示，殼牌正在考慮在美國建造兩個更可持續的航空燃料 (SAF) 工廠， 達成2030年可再生燃料佔其全球噴氣式飛機銷量一成的目標。

除了在美國建造SAF工廠，Toschka指，公司亦將在 2022 年底或 2023 年初，對其新加坡 SAF工廠做出最終投資決定，如2026年開始工廠投產後，在未來可生產多達 50 萬噸的 SAF。

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責任編輯：何珊如