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【美國白宮】傳白宮正為財長耶倫 或在中期選舉後離職做準備

環球政經 19:15 2022/09/28

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據外媒《Axios》引述消息人士報道，美國白宮正在為財長耶倫（Janet Yellen）可能在中期選舉後離職做準備。

報道稱，耶倫與白宮在一些政策上存在分歧，其中包括將高通脹歸咎於企業，以及最近總統拜登（Joe Biden）決定免除部分學生債務。

報道引述多位消息人士指，美國11月選舉的結果，包括參議院由哪一政黨控制，將成為她是否留任的因素。另外，白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）亦有可能在明年初離職。

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白宮高級顧問Anita Dunn在給Axios的一份聲明中說，雖然正在謹慎地計劃中期選舉後官員的潛在變動和過渡，但耶倫或迪斯都不是這些計劃的一部分。財政部發言人Lily Adams亦表示，未有離職的計劃。

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責任編輯：黃苑筠

 

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