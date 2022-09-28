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​​​​​​​【跨境理財】交銀爲跨境客戶提供便利化措施　免過境處理賬戶服務

Hot Talk 19:09 2022/09/28

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交銀爲跨境客戶提供便利化措施，免過境處理賬戶服務。

疫情下部分內地客戶無法親臨香港辦理有關銀行業務，部分香港本地客戶亦未能親身前往內地辦理銀行業務，交通銀行宣佈，爲跨境客戶提供免過境處理賬戶服務的便利化措施。

在便利措施下，持內地賬戶的香港居民客戶要更新手機號碼，可透過交銀（香港）網點向內地分行遞交修改申請指示，修改內地賬戶登記電話號碼。持香港賬戶的內地居民客戶，則可透過網上銀行更新資料，如電話號碼、地址、電郵地址等。

更新回鄉證、內地身份證/通行證等證件有效期方面，持內地賬戶的香港居民可透過交銀香港手機應用程式或登錄內地版「交通銀行」手機應用程式進行更新。持香港賬戶的內地居民則可聯絡交銀香港客戶服務熱線或跟進分行，查詢辦理更新證件資料手續。

倘需重啓不動戶，持內地賬戶的香港居民可透過交銀香港網點代轉交重啓申請，並由內地分行跟進辦理重啓內地不動戶。持香港賬戶的內地居民則可致電香港客戶服務熱線辦理不動戶重啓手續。

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記者：余倩敏

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