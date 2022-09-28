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【新股IPO】飛天雲動6610周四起招股 入場費約2909元

股樓投資 19:58 2022/09/28

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中國AR/VR內容及服務商飛天雲動（新上市編號：06610）將於周四（29日）起至下周五（10月7日）招股，將於全球發售2.715億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售部分，另設最多15%超額配售權。招股價介乎2.21至2.88元，以每手1000股計，一手入場費為2909.02元；10月18日掛牌，獨家保薦人為申萬宏源。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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是次上次，飛天雲動引入了5名基石投資者，包括安吉國融、商湯（00020）、捷利交易寶（08017）等，合共認購近2億元可供認購的發售股份。

此外，集資所得約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品；約25%用於提升銷售及營銷能力；約15%用於合併、收購及戰略投資；約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台；剩餘10%為營運資金及一般公司用途。
 

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記者：張以正

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