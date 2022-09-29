馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」

加拿大歌手Grimes與全球首富、電動車Tesla創辦人馬斯克分手後曾透露，兩人拍拖時只是租屋居住。Grimes最近在社交網站發文，呼籲網友與她一起聯署反對德州樓價持續上漲，卻引來網友嘲笑。Grimes其後承認，「失去馬斯克就買唔起樓」。

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加拿大歌手Grimes於去年9月與馬斯克（Elon Musk）結束3年情，並留在美國發展事業。她周一（26日）在Twitter發文，呼籲居住德州的粉絲加入聯署，簽名反對當地樓價上漲。

Grimes保證，德州政客會認真對待民眾訴求，再次希望獲公眾支持及發聲，降低奧斯汀（Austin）住屋成本。

然而網友反應卻未如理想，不少人嘲笑Grimes可以靠孩子父親馬斯克經濟支持。Grimes忍不住留言反撃稱：

「如果無兩個仔女爸爸嘅幫助，我根本係奧斯汀買唔起合適房屋。因為我只係一個藝術家」 （First of all I couldn’t afford to buy a house that fits my kids in Austin atm without help from their dad which is INSANE cuz I’m a p[retty] successful artist）

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Grimes補充指，自己的行動只是幫助一些實際的專家或政策制定者。

該名網民再回應Grimes表示，「我就係咁嘅意思，仔女嘅爸爸會幫手，你唔使操心啦」，直指對方關於高樓價的憂慮不成立。

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責任編輯：郭麗明