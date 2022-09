馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」

加拿大歌手Grimes與全球首富、電動車Tesla創辦人馬斯克分手後曾透露,兩人拍拖時只是租屋居住。Grimes最近在社交網站發文,呼籲網友與她一起聯署反對德州樓價持續上漲,卻引來網友嘲笑。Grimes其後承認,「失去馬斯克就買唔起樓」。

加拿大歌手Grimes於去年9月與馬斯克(Elon Musk)結束3年情,並留在美國發展事業。她周一(26日)在Twitter發文,呼籲居住德州的粉絲加入聯署,簽名反對當地樓價上漲。

Grimes保證,德州政客會認真對待民眾訴求,再次希望獲公眾支持及發聲,降低奧斯汀(Austin)住屋成本。

然而網友反應卻未如理想,不少人嘲笑Grimes可以靠孩子父親馬斯克經濟支持。Grimes忍不住留言反撃稱:

「如果無兩個仔女爸爸嘅幫助,我根本係奧斯汀買唔起合適房屋。因為我只係一個藝術家」

(First of all I couldn’t afford to buy a house that fits my kids in Austin atm without help from their dad which is INSANE cuz I’m a p[retty] successful artist)