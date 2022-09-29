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【ET開市直擊】英倫銀行出手救英鎊 對港股有多利好？（附Time code）

股市 11:06 2022/09/29

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英倫銀行公布緊急干預債市，買入10.25億英鎊長債，英鎊回升1.5%，至1.0889，美滙指數一度跌1.2%至112.72，期指結算日，恒指夜期挾升415點，滙豐ADR隔晚較港股收市高4.3%。英央行出手救英鎊，對港股有多利好？弱勢能否見反彈？大跌市下有沒有股份仍值得睇好？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：15 - 大市今日焦點速覽　
00：54 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：31 - 亞太股市早段市況速報
03：43 - 英倫銀行買長債救英鎊
05：03 - 英鎊、環球股市短綫反彈未必代表危機已過    英鎊年底前料繼續向下
07：13 - 料美國、環球維持進取加息     股市缺乏基本面支持
07：42 - 美國聯儲局年內轉向機會不大    美股三大指數調整格局未完
08：27 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：11 - 港股踏入9月弱勢更明顯    投資者見反彈沽貨
11：01 - 內地經濟數據未好轉    外圍不明朗未改善
11：22 - 恒指估值平    中共二十大前有改善契機
12：11 - 乏北水交易或減少     十一長假後港股才好轉
12：45 - 內需消費股有望第四季復甦     石油股可留意
14：42 - 息率高於美債的收息股防守力更高     如三大中資電訊股、石油股
17：05 - 預計英鎊續弱     對滙豐 （00005） 看法謹慎
19：28 - 港股開市前市況速報
20：45 - 新股速報：零跑汽車 （09863） 、萬物雲 （02602）
21：09 - ET個股推介：康師傅 （00322）
26：16 - 零跑汽車 （09863） 受累電動車板塊弱
28：32 - 物管股最佳時期已過    萬物雲 （02602） 股價未必有出色表現
29：18 - 港股開市初段市況速報
29：35 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 48元有貨要趁反彈沽出？
30：42 - 觀眾問股：中石油 （00857） 冇貨咩位可買入？
31：50 - 觀眾問股：濠賭股值得買入？銀娛 （00027） 幾錢可以入？年底前上望幾多？
33：04 - 觀眾問股：ATM可唔可以低撈？揀邊隻撈？幾錢入好？要分注？
35：52 - 觀眾問股：內需股睇好邊隻？
38：03 - 觀眾問股：二十大能否救汽車股？
40：29 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 現價可入？睇中長綫算優質股嗎？
41：51 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 幾錢入？上望及止蝕位？
43：19 - 觀眾問股：長實 （01113） 前景點睇？50元有貨今日要平手走？
44：28 - 觀眾問股：新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 點睇？
46：15 - 港股、A股開市初段市況速報
47：01 - 財經日誌提提你
 

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

*港股穿底點收科？重溫《開市追揸沽》分析今周策略走勢*

*美股熊市恐跌逾4成？重溫《ET財智Talk》前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法*

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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