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Justin Bieber太太將回應搶男友指控 「是時候告知真相」

環球社會熱點 08:05 2022/09/29

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加拿大男歌手Justin Bieber 與美國小天后Selena Gomez分分合合多年，最終卻情定美國女模特Hailey Bieber，兩人並於2018年結婚。Justin Bieber和Selena Gomez粉絲一直指控，Hailey搶走後者男友。Hailey在將於本周播出的節目預告中表示，是時候讓民眾知道真相。她4月時亦曾談及外界輿論對她的影響，指僅希望不要打擾她。

紐約女地鐵無故被打右眼恐盲 施襲者大搖大擺走人 【下一頁】

Hailey Bieber本周出席《Call Her Daddy》博客節目，在釋出的預告中，她被主持人Alex Cooper問及，當她和Justin Bieber拍拖時，對方是否仍與Selena Gomez一起。Cooper更表示，民眾對Justin Bieber和Selena Gomez拍拖感到十分高興。

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Hailey回應形容，談及相關議題十分瘋狂，自己此前亦從未公開討論。但她承認，大量希望ustin Bieber和Selena Gomez繼續一起，亦有不少仇恨言論指摘自己「搶走」男方。但現時是時候讓民眾知道真相，她同時強調，真相一直存在。

英國王室更新家庭成員名單 一人低過哈里梅根 【下一頁】

Hailey在今年4月時亦曾透露，相關輿論已對她造成困擾。她強調自己正專注於自身事務，無做亦無講任何事情，真心乞求外界放過她，並指是她唯一請求（only request ）。

Justin Bieber 與美國小天后Selena Gomez多年一直分分合合，最終在2018年正式宣告分手，男方於同年結婚。Hailey一年前出席Met Gala 活動時，有支持 Justin Bieber和Selena Gomez一齊的粉絲現場大叫兩人名字合稱「Jelena」。

責任編輯：李俊儀

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