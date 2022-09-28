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【銀保協議】據報大新尋求新銀保伙伴　永明、宏利及富衛均有意競投

股市 18:42 2022/09/28

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據報大新終止與泰禾合作後正尋求新銀保伙伴，永明、宏利及富衛均有意競投。

外媒報導，大新金融 （00440） 及大新銀行 （02356） 正尋求銀保渠道銷售伙伴，永明金融、宏利金融 （00945） 以及富衛均有意競投。

報導引述消息人士指，大新早前與泰禾人壽終止分銷協議後，正與顧問商討尋求新的銀保伙伴。交易料涉資數億元，消息人士估計，除上述保險公司外，其他保險公司亦可能有興趣參與競投。

消息又指，大新目前仍處於考慮階段，有機會終止尋求銀保合作，但預計最快本周會就有關合作訂立不具約束力的協議。

大新、永明、宏利及富衛均拒絕對消息置評。

大新金融2017年售保險業務予泰禾投資

大新金融2017年出售旗下大新人壽和大新保險，連同15年期的獨家銀保分銷協議，予內地泰禾投資，有關業務被轉手後改名為泰禾人壽。不過，泰禾人壽母企母公司永興達其後因財困被頌令清盤，泰禾人壽更自去年2月被保監要求停接新保單至今。

大新金融及大新銀行今年7月宣布，終止與泰禾人壽保險的香港人壽保險分銷協議，原因是過去兩年多，關於泰禾人壽、其控股公司、相關公司的負面消息持續出現。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

相關文章：

【泰禾人壽】泰禾人壽：不認同大新銀行終止與公司之香港分銷協議　將採取法律行動

【泰禾財困】大新銀行終止與泰禾人壽香港壽險分銷協議　即日生效

記者：余倩敏

人壽保險 宏利金融－S（00945） 大新銀行（02356） 永明金融 富衛保險 香港 大新金融（00440）

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