紐約女地鐵無故被打右眼恐盲 施襲者大搖大擺走人

美國紐約早前發生一宗隨機打人事件，一名女子在地鐵站內無故被人毆打，右眼更可能永久失去視力。事發現場片段顯示，施襲者打完人後未被任何人阻攔，大搖大擺離開地鐵站。男子事後已被捕，警方指他14歲時因曾涉嫌殺害祖母入獄。

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33歲女子戈麥斯（Elizabeth Gomes）上周二（20日）清晨前往機場途中，於地鐵上突然遭41歲無家可歸者福斯特（Waheed Foster）糾纏。戈麥斯在一個地鐵站出閘，惟避開福斯特不果，最終更被對方毆打。途中曾人試圖阻止，但因驚嚇過度失敗。

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閉路電視影片顯示，福斯特毆打戈麥斯後，淡然離開地鐵站，無有任何人阻止。戈麥斯獲送院治理，右眼嚴重受創，或有致盲危險。警方其後拘捕福斯特，並揭露他於1995年因毆打祖母致死而入獄，現時正處於假釋期。

戈麥斯事後受訪質疑，福斯特有暴力前科，傷害過多人，為何他仍可以在街上遊蕩，而且忙碌的機場為何會沒有警員。戈麥斯丈夫指事件瘋狂，如果妻子不是及時獲送院，可能已失去右眼視力。

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責任編輯：吳漢培