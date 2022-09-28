  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國經濟】IMF批英國新財政計劃：大規模且無目標 應聚焦支援企業與家庭

環球政經 18:55 2022/09/28

分享：

分享：

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (27 日)公開批評英國新財政計劃，稱新財政計劃大規模且無目標，會加劇英國的不平等，或破壞貨幣政策。

英國新財政部長 Kwasi Kwarteng在公布新財政計劃後英鎊和債券急跌，英鎊在近日更跌至歷史低點。IMF 指英國政府的財政計劃應更聚焦對企業與家庭的支援，並非大幅減稅或大增政府支出。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

近月IMF 官員一再對外發言，告誡英國政府需要謹慎調整財政和貨幣政策。英國政府曾在 1976 年金融危機期間，向IMF 申請近 40 億美元的貸款。

【延伸閱讀】【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如

 

開啟hket App，閱讀全文
英國 財政政策 國際貨幣基金組織 英鎊

下一篇文章

【新股IPO】零跑汽車9863明日掛牌 暗盤跌14% 一手帳面蝕700元 認購不足 一手中籤率100%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場
7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低
股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款