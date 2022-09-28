【英國經濟】IMF批英國新財政計劃：大規模且無目標 應聚焦支援企業與家庭

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (27 日)公開批評英國新財政計劃，稱新財政計劃大規模且無目標，會加劇英國的不平等，或破壞貨幣政策。

英國新財政部長 Kwasi Kwarteng在公布新財政計劃後英鎊和債券急跌，英鎊在近日更跌至歷史低點。IMF 指英國政府的財政計劃應更聚焦對企業與家庭的支援，並非大幅減稅或大增政府支出。

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近月IMF 官員一再對外發言，告誡英國政府需要謹慎調整財政和貨幣政策。英國政府曾在 1976 年金融危機期間，向IMF 申請近 40 億美元的貸款。

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責任編輯：何珊如