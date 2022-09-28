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【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）

商業 18:34 2022/09/28

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新一輪電子消費券即將到手，如何善用優惠購買心頭好？（資料圖片）

新一輪消費券將於10月1日發放，部份新登記人可領取3,000元，加上大眾憧憬入境政策放寬至「0+0」，有望逐步回復正常生活。商戶亦推出各項優惠，刺激消費。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。
 
歡迎報料：sec_eo@hket.com

【9月28日】

商戶 著數重點 優惠期
BIODERMA 新城市廣場店進行會員優惠，購買正價產品滿$1,000，享65折。 截至10月7日
崇光百貨 即日單一購物每滿淨值$800，即可獲贈$80購物現金券。 截至10月9日
6IXTY 8IGHT 精選產品低至5折。 截至另行通知

【9月27日】

商戶 著數重點 優惠期
吉豚屋 Ca-Tu-Ya 感謝祭指定食品特價發售。 截至9月30日
agnès b. 網店快閃優惠低至半價。 截至10月4日
賞茶 慶祝8週年指定飲品優惠。 截至9月30日

【9月26日】

商戶 著數重點 優惠期
AEON Living Plaza特色夏天商品半價發售。 截至9月30日
時代廣場展銷集 馬拉松便服及運動名牌產品低至2折。 截至10月2日
大家樂 下午茶限定，櫻桃谷BB鴨飯加飲品只需39元。 截至10月17日
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