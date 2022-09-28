【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）

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【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍 Klook銷售額次季躍升3倍
新一輪消費券將於10月1日發放，部份新登記人可領取3,000元，加上大眾憧憬入境政策放寬至「0+0」，有望逐步回復正常生活。商戶亦推出各項優惠，刺激消費。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。
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【9月28日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|BIODERMA
|新城市廣場店進行會員優惠，購買正價產品滿$1,000，享65折。
|截至10月7日
|崇光百貨
|即日單一購物每滿淨值$800，即可獲贈$80購物現金券。
|截至10月9日
|6IXTY 8IGHT
|精選產品低至5折。
|截至另行通知
【9月27日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|吉豚屋 Ca-Tu-Ya
|感謝祭指定食品特價發售。
|截至9月30日
|agnès b.
|網店快閃優惠低至半價。
|截至10月4日
|賞茶
|慶祝8週年指定飲品優惠。
|截至9月30日
【9月26日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|AEON
|Living Plaza特色夏天商品半價發售。
|截至9月30日
|時代廣場展銷集
|馬拉松便服及運動名牌產品低至2折。
|截至10月2日
|大家樂
|下午茶限定，櫻桃谷BB鴨飯加飲品只需39元。
|截至10月17日