【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）

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【品牌排行榜】yuu成為香港第3最佳品牌 僅次於Google和YouTube
本港防疫政策逐步放寬，市民生活漸見復常，商戶亦趁年底旺季紛推優惠，力谷消費。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。
歡迎報料：sec_eo@hket.com
【11月20日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|國泰航空
|長者限定，機票65折優惠。
|截至11月25日
|MOS Burger
|太古Apita店重開，「法式澳洲和牛漢堡套餐」以優惠價48元發售。
|截至11月30日
|7-Eleven
|7CAFÉ沙冰爽逢星期五買1送1。
|截至另行通知
【11月17日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|AEON
|半年一度吉日，會員購物照價再折。
|截至11月21日
|大家樂
|長者會員於店内消費滿40元，即可享3元折扣優惠。
|截至11月23日
|迪士尼樂園
|Black Friday優惠，酒店房價低至6折。
|截至12月1日
【11月16日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|時代廣場展銷集
|AIGLE BAZAAR SPECIAL產品低至3折。
|截至11月21日
|滙豐Reward+ App
|「獎賞錢」e-Shop低至5折。
|截至11月27日
|香港航空
|16週年3重驚喜，往來台北票價低至1314元。
|截至11月30日
【11月15日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Living Plaza
|2023年日曆及掛曆以8元優惠價發售。
|截至11月20日
|123 by ELLA
|全場貨品買4送1。
|截至11月20日
|大家樂
|「每週驚喜滋味大放送」電子餐券只需34元。
|截至12月5日
【11月14日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Living Plaza
|所有12元聖誕款式商品9折。
|截至11月20日
|J.CO
|拖肥奶油系列飲品8折。
|截至11月20日
|榮華
|網店券類產品8折。
|截至11月23日
【11月13日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|東瀛遊
|11.11旅遊狂賞，大量折扣優惠。
|截至11月14日
|759阿信屋
|指定產品提供兩件價優惠。
|截至11月15日
|Wacoal
|崇光銅鑼灣店舉行Seasonal Sale，現場貨品低至3折。
|截至11月15日
【11月10日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|吉野家
|雙11會員限定，換領22元套餐優惠券，限量3000份。
|截至11月13日
|UNY
|狂歡購物節，產品低至7折。
|截至11月15日
|無印良品
|會員尊享全店額外9折優惠。
|截至11月20日
【11月9日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|日本城
|網店雙11狂歡購物週大量優惠。
|截至11月11日
|蘇寧
|網店雙11優惠，產品低至2折。
|截至11月12日
|美心西餅
|指定甜品60元3件。
|截至11月13日
【11月8日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Under Armour
|購買2件原價商品起，可享75折優惠，購買2件特賣商品起，可享額外5折優惠。
|截至11月13日
|RapeeLIVING 斗室
|網店精選抗寒秋冬被低至6折。
|截至11月27日
|Marks and Spencer
|指定貨品高達33% off折扣優惠。
|截至11月13日
【11月7日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|松本清
|全線分店9折。
|截至11月13日
|眼鏡88
|網店指定電器產品額外9折優惠。
|截至11月9日
|Pandora
|購買任何飾品均享7折優惠。
|截至11月13日
【11月6日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|德國寶
|季尾開倉，土瓜灣陳列中心產品低至1折。
|截至11月16日
|莎莎
|Mega Sale激減，產品低至18折。
|截至11月28日
|PayMe
|吉野家買滿60元，以PayMe付款送10元優惠券。
|截至12月31日
【11月3日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|千色
|於床品部消費滿800元，憑收據到化妝品部專櫃可獲贈精華油一枝。
|截至11月16日
|PHD
|惠顧滿260元，即可+11元換購意式肉醬（牛肉）意粉一客。
|截至11月30日
|一粥麵
|手機外賣點餐滿100元全單9折。
|截至另行通知
【11月2日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Godiva
|黑巧克力味軟雪糕買1送1。
|截至11月6日
|豐澤
|雙11狂歡購物折產品低至11元。
|截至11月11日
|PayMe
|KFC買滿50元，以PayMe付款送7元優惠券。
|截至12月4日
【11月1日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|天仁茗茶
|觀塘一田店Movenpick雪糕茶飲第二杯半價。
|截至11月3日
|PayMe
|於麥當勞惠顧滿35元或以上，並，即獲5元折扣優惠券。
|截至11月13日
|大快活
|新會員註冊APP賞總值20元現金券，現有會員登入賞3張餐飲8折券。
|截至另行通知
【10月31日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|一幻拉麵
|屯門店於11月推出生日優惠，生日正日惠顧可免費品嚐拉麵，月內惠顧可享半價拉麵。
|截至11月30日
|百佳
|全網買滿500元，可加1元換購精選產品。
|截至11月3日
|TONYMOLY
|門市及網店同步推出感謝祭，全場低至3折。
|截至11月3日
【10月30日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|小米
|網店連續簽到6天送50元現金券。
|截至11月1日
|奇華餅家
|指定臘腸或膶腸8折。
|截至11月3日
|英記茶莊
|週年減價，全線貨品8折。
|截至11月15日
【10月27日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|八月堂
|V Walk開幕優惠，首30名顧客可頌買3送3。
|截至11月3日
|繼光香香雞
|小食匯3款新品減3元。
|截至11月4日
|7-Eleven
|限時加推「一口價」10元產品優惠。
|截至11月8日
【10月26日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|鴻福堂
|電子支付可享全單9折優惠。
|截至10月31日
|元氣壽司
|以全新手機App登入會員帳戶，可獲50元電子優惠。
|截至10月31日
|永安百貨
|東南亞美食節提供大量優惠。
|截至11月28日
【10月25日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|7-Eleven
|由10月26日起，參與「啡嚐雨林任務」遊戲，可獲7CAFÉ免費即磨咖啡換領券或10元燕麥奶即磨咖啡優惠券。
|截至11月1日
|Pizza-BOX
|於網上訂購外送服務或外賣自取滿250元，輸入優惠碼【rb1024】，即送燒豬仔排骨一客。
|截至10月30日
|肉屋 にく屋
|買任何壽喜燒/燒肉套餐，可以99元加購200g A4薩摩牛肉眼扒。
|截至10月31日
【10月24日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|LUCULLUS CACAO
|於奧海城新店選購招牌酥皮窩夫，即享9折優惠。
|截至11月30日
|天仁茗茶
|買燕麥系列飲品，每杯減3元。
|截至11月6日
|帝苑餅店
|凡於網上商店購買指定組合商品，最高可享75折。
|截至10月27日
【10月23日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|旭逸酒店
|5周年激賞半價享用半自助餐
|截至10月31日
|VACA 小牛角
|不銹鋼保溫套裝低至4折
|售完即止
|奇華餅家
|元朗千色匯分店8折優惠
|截至10月29日
【10月20日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|阿波羅
|指定口味雪糕糯米糍等甜點30元4件。
|截至10月23日
|實惠
|馬鞍山及將軍澳店限時優惠，產品低至3折。
|截至10月23日
|A-1 Bakery Group
|購買A1 X GODIVA合桃巧克力布朗尼可獲8折優惠。
|截至另行通知
【10月18日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Chateraise
|21cm鮮忌廉蛋糕限時優惠，低至285元。
|截至10月28日
|Pepper Lunch Express
|於午市前指定時段到指定分店，即可以半價享受精選珍寶漢堡扒餐點。
|截至11月30日
|滴露
|購買滴露Proskin深層滋潤親膚沐浴乳霜系列或/及深層保濕潔手液滿250元，即可於指定時間在The Forest換領清新花系特大毛氈。
|截至11月17日
【10月17日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|7-Eleven
|買7-SELECT 台式飯糰，即送雀巢柚子味烏龍茶。
|截至10月21日
|東海堂
|於任何一間分店購買指定條裝蛋糕，即可享42元/2件優惠。
|截至10月20日
|hellolulu
|買滿550元可享85折，880元更有8折。
|截至10月31日
【10月16日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|東海堂
|指定條裝牛油蛋糕42元2件。
|截至10月20日
|Oliver's Super Sandwiches
|灣仔新店惠顧滿40元送指定飲品。
|截至10月31日
|一田
|YATA-Fans會員可以低至2折價格換購德國卡爾廚具系列。
|截至11月13日
【10月13日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|聯合新零售
|三聯書店、中華書局、商務印書館、「一本」購物平台同步提供全場中英文圖書單本9折、2本或以上85折優惠。
|截至10月30日
|Levi's
|買滿800元，減250元。
|截至10月31日
|Living Plaza & Daiso Japan
|推出收納用品優惠，60元以上產品7折。
|截至10月26日
【10月12日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|MOS Burger
|由10月13日起，指定漢堡半價。
|截至10月16日
|貓犬工房
|精選貓貓產品額外93折。
|截至10月16日
|L’OCCITANE
|購買蠟菊煥活雙效精華及任何產品滿1,000元，即享1節3小時Art Jamming課堂換領券。
|截至10月31日
【10月11日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|宜家家居
|冬日限定優惠，指定產品85折起。
|截至另行通知
|華御結
|買2件甜品可享3元折扣。
|截至另行通知
|Italian Tomato
|指定件裝蛋糕78元2件。
|售完即止
【10月10日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|宜家家居
|九龍灣店大量產品限時優惠。
|截至10月19日
|聖安娜餅屋
|鮮磨板栗千層蛋糕第二件半價。
|截至10月19日
|日本城
|全場任揀3件貨品滿100元即享照價再8折。
|截至另行通知
【10月9日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|百老匯院線
|會員限定戲票買1送1（星期一至四）
|截至11月23日
|麥當勞
|Value Monday McCafé蛋糕組合電子優惠券
|截至10月16日
|一粥麵
|正價煲仔飯 +$3餐飲升級冰鎮奶茶
|截至10月23日
【10月6日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|眼鏡88
|網店購買指定眼鏡套餐，可享額外9折優惠。
|截至10月19日
|hp
|由10月7日起舉行瘋狂開倉，多款全新產品及陳列品低至1折。
|截至10月9日
|Tiger虎牌
|網店「周年慶」優惠，產品折扣低至38折
|截至10月9日
【10月5日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|大專生限定，指定相機﹑頭髮造型器及娛樂用品低至51折。
|截至10月31日
|Ebisu
|任何成人牙刷3件優惠價68.9元。
|截至10月9日
|Clarins
|購買指定美肌套裝，可獲250元的電子購物券，等同100%回贈。
|截至10月31日
【10月4日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美心西餅
|鮮磨山東栗子軟心卷/海綿蛋糕限時優惠
|截至10月9日
|大生生活超市
|萬聖節精選貨品優惠
|截至10月31日
|SHOE BOX
|Megabox店全場$99起
|截至10月19日
【10月3日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Châteraisé
|以非現金方式付款，即可以優惠價購買焦糖瑞士卷2件裝，或法式焦糖瑞士卷及法式焦糖抹茶卷2款口味。
|截至10月9日
|Pizza-BOX
|網上訂購外送服務或外賣自取滿250元，輸入優惠碼【qw1003】，即送BBQ雞翼一客。
|截至10月9日
|Pet Express
|狗隻用產品，兩件85折。
|截至10月6日
【10月2日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|運動家
|以消費券付款即享多個品牌優惠折扣。
|售完即止
|759 阿信屋
|指定貨品2件裝限時優惠
|截至10月5日
|松本清
|全線分店貨品9折
|截至10月9日
【9月29日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|IKEA
|IKEA全線門市或者網上單一購買傢俬家飾滿2,500元或以上，即享200折扣優惠一次。網購需輸入優惠碼「ECSEP22」。
|截至10月12日
|魚尚壽司
|購物每滿60元，可以優惠價9元加購醬油溏心蛋（原價18元）一包。
|截至10月5日
|TGC
|秋日爐具激賞，座檯煮食爐低至6折。
|截至10月5日
【9月28日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|BIODERMA
|新城市廣場店進行會員優惠，購買正價產品滿$1,000，享65折。
|截至10月7日
|崇光百貨
|即日單一購物每滿淨值$800，即可獲贈$80購物現金券。
|截至10月9日
|6IXTY 8IGHT
|精選產品低至5折。
|截至另行通知
【9月27日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|吉豚屋 Ca-Tu-Ya
|感謝祭指定食品特價發售。
|截至9月30日
|agnès b.
|網店快閃優惠低至半價。
|截至10月4日
|賞茶
|慶祝8週年指定飲品優惠。
|截至9月30日
【9月26日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|AEON
|Living Plaza特色夏天商品半價發售。
|截至9月30日
|時代廣場展銷集
|馬拉松便服及運動名牌產品低至2折。
|截至10月2日
|大家樂
|下午茶限定，櫻桃谷BB鴨飯加飲品只需39元。
|截至10月17日