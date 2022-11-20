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【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）

商業 16:00 2022/11/20

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新一輪電子消費券即將到手，如何善用優惠購買心頭好？（資料圖片）

本港防疫政策逐步放寬，市民生活漸見復常，商戶亦趁年底旺季紛推優惠，力谷消費。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。
 
歡迎報料：sec_eo@hket.com

【11月20日】

商戶 著數重點 優惠期
國泰航空 長者限定，機票65折優惠。 截至11月25日
MOS Burger 太古Apita店重開，「法式澳洲和牛漢堡套餐」以優惠價48元發售。 截至11月30日
7-Eleven 7CAFÉ沙冰爽逢星期五買1送1。 截至另行通知

【11月17日】

商戶 著數重點 優惠期
AEON 半年一度吉日，會員購物照價再折。 截至11月21日
大家樂 長者會員於店内消費滿40元，即可享3元折扣優惠。 截至11月23日
迪士尼樂園 Black Friday優惠，酒店房價低至6折。 截至12月1日

【11月16日】

商戶 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集 AIGLE BAZAAR SPECIAL產品低至3折。 截至11月21日
滙豐Reward+ App 「獎賞錢」e-Shop低至5折。 截至11月27日
香港航空 16週年3重驚喜，往來台北票價低至1314元。 截至11月30日

【11月15日】

商戶 著數重點 優惠期
Living Plaza 2023年日曆及掛曆以8元優惠價發售。 截至11月20日
123 by ELLA 全場貨品買4送1。 截至11月20日
大家樂 「每週驚喜滋味大放送」電子餐券只需34元。 截至12月5日

【11月14日】

商戶 著數重點 優惠期
Living Plaza 所有12元聖誕款式商品9折。 截至11月20日
J.CO 拖肥奶油系列飲品8折。 截至11月20日
榮華 網店券類產品8折。 截至11月23日

【11月13日】

商戶 著數重點 優惠期
東瀛遊 11.11旅遊狂賞，大量折扣優惠。 截至11月14日
759阿信屋 指定產品提供兩件價優惠。 截至11月15日
Wacoal 崇光銅鑼灣店舉行Seasonal Sale，現場貨品低至3折。 截至11月15日

【11月10日】

商戶 著數重點 優惠期
吉野家 雙11會員限定，換領22元套餐優惠券，限量3000份。 截至11月13日
UNY 狂歡購物節，產品低至7折。 截至11月15日
無印良品 會員尊享全店額外9折優惠。 截至11月20日

【11月9日】

商戶 著數重點 優惠期
日本城 網店雙11狂歡購物週大量優惠。 截至11月11日
蘇寧 網店雙11優惠，產品低至2折。 截至11月12日
美心西餅 指定甜品60元3件。 截至11月13日

【11月8日】

商戶 著數重點 優惠期
Under Armour 購買2件原價商品起，可享75折優惠，購買2件特賣商品起，可享額外5折優惠。 截至11月13日
RapeeLIVING 斗室 網店精選抗寒秋冬被低至6折。 截至11月27日
Marks and Spencer 指定貨品高達33% off折扣優惠。 截至11月13日

【11月7日】

商戶 著數重點 優惠期
松本清 全線分店9折。 截至11月13日
眼鏡88 網店指定電器產品額外9折優惠。 截至11月9日
Pandora 購買任何飾品均享7折優惠。 截至11月13日

【11月6日】

商戶 著數重點 優惠期
德國寶 季尾開倉，土瓜灣陳列中心產品低至1折。 截至11月16日
莎莎 Mega Sale激減，產品低至18折。 截至11月28日
PayMe 吉野家買滿60元，以PayMe付款送10元優惠券。 截至12月31日

【11月3日】

商戶 著數重點 優惠期
千色 於床品部消費滿800元，憑收據到化妝品部專櫃可獲贈精華油一枝。 截至11月16日
PHD 惠顧滿260元，即可+11元換購意式肉醬（牛肉）意粉一客。 截至11月30日
一粥麵 手機外賣點餐滿100元全單9折。 截至另行通知

【11月2日】

商戶 著數重點 優惠期
Godiva 黑巧克力味軟雪糕買1送1。 截至11月6日
豐澤 雙11狂歡購物折產品低至11元。 截至11月11日
PayMe KFC買滿50元，以PayMe付款送7元優惠券。 截至12月4日

【11月1日】

商戶 著數重點 優惠期
天仁茗茶 觀塘一田店Movenpick雪糕茶飲第二杯半價。 截至11月3日
PayMe 於麥當勞惠顧滿35元或以上，並，即獲5元折扣優惠券。 截至11月13日
大快活 新會員註冊APP賞總值20元現金券，現有會員登入賞3張餐飲8折券。 截至另行通知

【10月31日】

商戶 著數重點 優惠期
一幻拉麵 屯門店於11月推出生日優惠，生日正日惠顧可免費品嚐拉麵，月內惠顧可享半價拉麵。 截至11月30日
百佳 全網買滿500元，可加1元換購精選產品。 截至11月3日
TONYMOLY 門市及網店同步推出感謝祭，全場低至3折。 截至11月3日

【10月30日】

商戶 著數重點 優惠期
小米 網店連續簽到6天送50元現金券。 截至11月1日
奇華餅家 指定臘腸或膶腸8折。 截至11月3日
英記茶莊 週年減價，全線貨品8折。 截至11月15日

【10月27日】

商戶 著數重點 優惠期
八月堂 V Walk開幕優惠，首30名顧客可頌買3送3。 截至11月3日
繼光香香雞 小食匯3款新品減3元。 截至11月4日
7-Eleven 限時加推「一口價」10元產品優惠。 截至11月8日

【10月26日】

商戶 著數重點 優惠期
鴻福堂 電子支付可享全單9折優惠。 截至10月31日
元氣壽司 以全新手機App登入會員帳戶，可獲50元電子優惠。 截至10月31日
永安百貨 東南亞美食節提供大量優惠。 截至11月28日

【10月25日】

商戶 著數重點 優惠期
7-Eleven 由10月26日起，參與「啡嚐雨林任務」遊戲，可獲7CAFÉ免費即磨咖啡換領券或10元燕麥奶即磨咖啡優惠券。 截至11月1日
Pizza-BOX 於網上訂購外送服務或外賣自取滿250元，輸入優惠碼【rb1024】，即送燒豬仔排骨一客。 截至10月30日
肉屋 にく屋 買任何壽喜燒/燒肉套餐，可以99元加購200g A4薩摩牛肉眼扒。 截至10月31日

【10月24日】

商戶 著數重點 優惠期
LUCULLUS CACAO 於奧海城新店選購招牌酥皮窩夫，即享9折優惠。 截至11月30日
天仁茗茶 買燕麥系列飲品，每杯減3元。 截至11月6日
帝苑餅店 凡於網上商店購買指定組合商品，最高可享75折。 截至10月27日

【10月23日】

商戶 著數重點 優惠期
旭逸酒店 5周年激賞半價享用半自助餐 截至10月31日
VACA 小牛角 不銹鋼保溫套裝低至4折 售完即止
奇華餅家 元朗千色匯分店8折優惠 截至10月29日

【10月20日】

商戶 著數重點 優惠期
阿波羅 指定口味雪糕糯米糍等甜點30元4件。 截至10月23日
實惠 馬鞍山及將軍澳店限時優惠，產品低至3折。 截至10月23日
A-1 Bakery Group 購買A1 X GODIVA合桃巧克力布朗尼可獲8折優惠。 截至另行通知

【10月18日】

商戶 著數重點 優惠期
Chateraise  21cm鮮忌廉蛋糕限時優惠，低至285元。 截至10月28日
Pepper Lunch Express 於午市前指定時段到指定分店，即可以半價享受精選珍寶漢堡扒餐點。 截至11月30日
滴露 購買滴露Proskin深層滋潤親膚沐浴乳霜系列或/及深層保濕潔手液滿250元，即可於指定時間在The Forest換領清新花系特大毛氈。 截至11月17日

【10月17日】

商戶 著數重點 優惠期
7-Eleven 買7-SELECT 台式飯糰，即送雀巢柚子味烏龍茶。 截至10月21日
東海堂 於任何一間分店購買指定條裝蛋糕，即可享42元/2件優惠。 截至10月20日
hellolulu 買滿550元可享85折，880元更有8折。 截至10月31日

【10月16日】

商戶 著數重點 優惠期
東海堂 指定條裝牛油蛋糕42元2件。 截至10月20日
Oliver's Super Sandwiches 灣仔新店惠顧滿40元送指定飲品。 截至10月31日
一田 YATA-Fans會員可以低至2折價格換購德國卡爾廚具系列。 截至11月13日

【10月13日】

商戶 著數重點 優惠期
聯合新零售 三聯書店、中華書局、商務印書館、「一本」購物平台同步提供全場中英文圖書單本9折、2本或以上85折優惠。 截至10月30日
Levi's 買滿800元，減250元。 截至10月31日
Living Plaza & Daiso Japan 推出收納用品優惠，60元以上產品7折。 截至10月26日

【10月12日】

商戶 著數重點 優惠期
MOS Burger 由10月13日起，指定漢堡半價。 截至10月16日
貓犬工房 精選貓貓產品額外93折。 截至10月16日
L’OCCITANE 購買蠟菊煥活雙效精華及任何產品滿1,000元，即享1節3小時Art Jamming課堂換領券。 截至10月31日

【10月11日】

商戶 著數重點 優惠期
宜家家居 冬日限定優惠，指定產品85折起。 截至另行通知
華御結 買2件甜品可享3元折扣。 截至另行通知
Italian Tomato 指定件裝蛋糕78元2件。 售完即止

【10月10日】

商戶 著數重點 優惠期
宜家家居 九龍灣店大量產品限時優惠。 截至10月19日
聖安娜餅屋 鮮磨板栗千層蛋糕第二件半價。 截至10月19日
日本城 全場任揀3件貨品滿100元即享照價再8折。 截至另行通知

【10月9日】

商戶 著數重點 優惠期
百老匯院線 會員限定戲票買1送1（星期一至四） 截至11月23日
麥當勞 Value Monday McCafé蛋糕組合電子優惠券 截至10月16日
一粥麵 正價煲仔飯 +$3餐飲升級冰鎮奶茶 截至10月23日

【10月6日】

商戶 著數重點 優惠期
眼鏡88 網店購買指定眼鏡套餐，可享額外9折優惠。 截至10月19日
hp 由10月7日起舉行瘋狂開倉，多款全新產品及陳列品低至1折。 截至10月9日
Tiger虎牌 網店「周年慶」優惠，產品折扣低至38折 截至10月9日

【10月5日】

商戶 著數重點 優惠期
豐澤 大專生限定，指定相機﹑頭髮造型器及娛樂用品低至51折。 截至10月31日
Ebisu 任何成人牙刷3件優惠價68.9元。 截至10月9日
Clarins 購買指定美肌套裝，可獲250元的電子購物券，等同100%回贈。 截至10月31日

【10月4日】

商戶 著數重點 優惠期
美心西餅 鮮磨山東栗子軟心卷/海綿蛋糕限時優惠 截至10月9日
大生生活超市 萬聖節精選貨品優惠 截至10月31日
SHOE BOX Megabox店全場$99起 截至10月19日

【10月3日】

商戶 著數重點 優惠期
Châteraisé 以非現金方式付款，即可以優惠價購買焦糖瑞士卷2件裝，或法式焦糖瑞士卷及法式焦糖抹茶卷2款口味。 截至10月9日
Pizza-BOX 網上訂購外送服務或外賣自取滿250元，輸入優惠碼【qw1003】，即送BBQ雞翼一客。 截至10月9日
Pet Express 狗隻用產品，兩件85折。 截至10月6日

【10月2日】

商戶 著數重點 優惠期
運動家 以消費券付款即享多個品牌優惠折扣。 售完即止
759 阿信屋 指定貨品2件裝限時優惠 截至10月5日
松本清 全線分店貨品9折 截至10月9日

【9月29日】

商戶 著數重點 優惠期
IKEA IKEA全線門市或者網上單一購買傢俬家飾滿2,500元或以上，即享200折扣優惠一次。網購需輸入優惠碼「ECSEP22」。 截至10月12日
魚尚壽司 購物每滿60元，可以優惠價9元加購醬油溏心蛋（原價18元）一包。 截至10月5日
TGC 秋日爐具激賞，座檯煮食爐低至6折。 截至10月5日

【9月28日】

商戶 著數重點 優惠期
BIODERMA 新城市廣場店進行會員優惠，購買正價產品滿$1,000，享65折。 截至10月7日
崇光百貨 即日單一購物每滿淨值$800，即可獲贈$80購物現金券。 截至10月9日
6IXTY 8IGHT 精選產品低至5折。 截至另行通知

【9月27日】

商戶 著數重點 優惠期
吉豚屋 Ca-Tu-Ya 感謝祭指定食品特價發售。 截至9月30日
agnès b. 網店快閃優惠低至半價。 截至10月4日
賞茶 慶祝8週年指定飲品優惠。 截至9月30日

【9月26日】

商戶 著數重點 優惠期
AEON Living Plaza特色夏天商品半價發售。 截至9月30日
時代廣場展銷集 馬拉松便服及運動名牌產品低至2折。 截至10月2日
大家樂 下午茶限定，櫻桃谷BB鴨飯加飲品只需39元。 截至10月17日
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