  • 20°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）

商業 16:39 2023/01/02

分享：

分享：

新年伊始，隨着本港防疫政策放寬，市民生活復常，商戶趁機力谷消費。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。
 
歡迎報料：sec_eo@hket.com

【2023年1月2日】

商戶 着數重點 優惠期
Green Common 冬之養生素盆菜，現正接受預訂，自取享$80折扣 另行通知
九龍酒店 訂購櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕，可享第2盒半價早購優惠 至1月6日
Melvita 官網限定，全網所有產品任選85折 至1月5日

【12月30日】

商戶 著數重點 優惠期
Citistore 千色 新春盤菜禮券開售，優惠價低至1,388元。 至明年1月29日
優品360 大量新春應節產品以賀年「至優價」發售。 至明年1月12日
香工平霸倉 戶外運動鞋開倉優惠，震撼價低至199元。 至明年1月8日

【12月29日】

商戶 著數重點 優惠期
美心 MX Eatizen會員限定，火鍋2客及紅豆冰2杯，優惠價138元。 至明年1月2日
759 阿信屋 精選貨品限時優惠，低至17.9元。 至明年1月2日
7-Eleven 本週大量激筍產品優惠。 至明年1月3日

【12月28日】

商戶 著數重點 優惠期
帝苑酒店 農曆新年賀歲糕點早鳥優惠。 至明年1月3日
BOBBI BROWN 凡選購任何一款節日限量系列產品享8折。 至12月31日
dyson 年終節慶禮遇，限時暖風機/空氣清新機減達400元，再送濾網。 另行通知

【12月27日】

商戶 著數重點 優惠期
大班 精選賀年糕品及組合可享買1送1優惠。 截至12月30日
Pizza-BOX 網上訂購滿250元即減50元。 截至1月6日
Pandora 冬季限時購物禮遇，精選產品低至55折。 截至1月15日

【12月22日】

商戶 著數重點 優惠期
馬拉松 便服及運動名牌貨品開倉，低至2折。 截至12月27日
7-11 限時加推大量產品「一口價」10元。 截至1月3日
美心MX Eatizen會員惠顧滿50元即減6元。 截至1月16日

【12月21日】

商戶 著數重點 優惠期
一田超市 聖誕食品節大量優惠。 截至12月27日
PayMe 於大家樂使PayMe惠顧滿50元即減8元。 截至1月31日
天仁茗茶 任何口味曲奇加鐵觀音朱古力鮮奶茶只售40元。 截至另行通知

【12月20日】

商戶 著數重點 優惠期
IKEA 聖誕VINTERFINT + STRÅLA系列商品低至4折。 截至12月28日
實惠 家居換裝迎新春優惠低至2折。 截至1月2日
運動家 節日激減產品低至4折。 截至另行通知

【12月19日】

商戶 著數重點 優惠期
A-Fontane 雅芳婷 網店貨品年終勁減，低至2折。 截至12月28日
Pandora 購物滿指定金額送年末限時滿額禮品。 截至12月25日
Sasa 莎莎香港 本週大量產品限時以驚喜價發售。 截至12月22日

【12月18日】

商戶 著數重點 優惠期
Italian Tomato 購買/預訂任何原個蛋糕，送件裝蛋糕換領券。 截至12月20日
美心西餅 原味雞蛋卷(32條裝) 以118元1盒優惠價發售。 截至12月31日
海馬牌 聖誕優惠產品低至4折。 截至另行通知

【12月15日】

商戶 著數重點 優惠期
VIVIENNE TAM Mastercard 卡消費享95折 截至12月32日
官茶坊 以 Mastercard 卡消費3種優惠任選，包括茶禮系列75 截至23年1月31日
ARCH Mastercard持卡人預約SRT - 靈性反應療法或音叉療癒，可免費參加即日塔羅牌占卜。 截至12月31日

【12月14日】

商戶 著數重點 優惠期
元気寿司 外賣聖誕盛低至8折。 截至12月16日
NIKKO 戶外用品開倉低至2折。 截至12月17日
agnès b. 秋冬減價優惠低至7折。 截至另行通知

【12月13日】

商戶 著數重點 優惠期
Pepper Lunch 指定分店珍寶漢堡扒餐半價。 截至1月12日
一粥麵 限定超值午餐36元。 截至另行通知
天仁茗茶 凡購買2杯茶飲或任何茶葉商品，即送價值688元優惠券。 截至另行通知

【12月12日】

商戶 著數重點 優惠期
吉野家 會員限定，2人餐38元。 截至12月15日
OK便利店 本週大量激筍產品優惠。 截至12月18日
Cottex 青衣城旗艦店開幕，全店貨品低至1折。 截至12月18日

【12月11日】

商戶 著數重點 優惠期
Thermos 專門店限定，正價貨品8折優惠。 截至12月27日
IKEA 清貨減價低至3折。 截至12月28日
DBS信用卡 一田簽帳滿400元送40元現金禮券。 截至1月31日

【12月8日】

商戶 著數重點 優惠期
Casablanca 冬日感謝祭產品低至75折。 截至12月18日
堅信號上海生煎皇 生煎包節大量折扣優惠。 截至12月21日
PayMe 於大快活買滿40元送4元優惠券。 截至12月31日

【12月7日】

商戶 著數重點 優惠期
惠而浦 網店陳列品冬季開倉低至25折。 截至12月13日
聖安娜餅屋 Baby Cake系列甜品第2件半價。 截至12月14日
Living Plaza 聖誕款式商品8折優惠。 截至12月14日

【12月6日】

商戶 著數重點 優惠期
Pizza Hut 外賣自取指定大批99元起。 截至12月16日
譚仔三哥米線 過橋米線第二碗半價。 截至12月18日
鴻福堂 賀年糕品禮券/e券買6送1。 截至1月19日

【12月5日】

商戶 著數重點 優惠期
Pizza-BOX 網上訂購滿250元輸入優惠碼: fb50ca，即減50元。 截至12月31日
美亞 Christmas Sale廚具優惠低至3折。 截至1月2日
聖安娜餅屋 尊貴黃金糕/瑤柱蘿蔔糕會員7折，賀年糕品3件95折。 截至另行通知

【12月4日】

商戶 著數重點 優惠期
順豐速運 免費速遞聖誕卡到芬蘭聖誕老人村。 截至12月16日
炑八韓烤 HITE啤酒/真露飲品買1送1。 截至12月18日
Dr. Kong 全綫門市指定鞋或書包買一送一。 截至另行通知

【12月1日】

商戶 著數重點 優惠期
Subway 觀塘店買1送1。 截至12月2日
天仁茗茶 新上市鐵觀音朱古力鮮奶茶減5元。 截至12月7日
都會海逸酒店 12月份自助餐低至85折。 截至12月30日

【11月30日】

商戶 著數重點 優惠期
Pricerite實惠 精選傢俬低至6折，家品/家電低至2折。 截至12月5日
The Body Shop 會員購買正價貨品85折，滿1000元8折。 截至12月8日
Cherry 精選床品低至3折。 截至12月7日

【11月29日】

商戶 著數重點 優惠期
bossini 35周年慶，全場貨品再6折。 截至12月7日
東海堂 優先訂購多啦A夢聖誕蛋糕系列，會員可享85折；非會員可享88折。 截至12月19日
大家樂 網店優先早鳥限定，新春賀年糕點低至62折。 截至12月26日

【11月28日】

商戶 著數重點 優惠期
AEON 聖誕禮品展大量產品優惠。 截至12月24日
Francfranc Christmas Sale低至半價。 截至另行通知
百老匯院線 旺角戲院午夜場戲飛只售35元。 截至另行通知

【11月27日】

商戶 著數重點 優惠期
豐澤 黑色星期五，產品低至18折。 截至11月28日
實惠 新年早佈置優惠，產品低至2折。 截至12月5日
Casablanca 網店冬被買1送1。 截至另行通知

【11月24日】

商戶 著數重點 優惠期
眼鏡88 由11月25日起，眼鏡88網店全場額外9折及2倍會員積分。 截至11月28日
日本城 全場88折。 截至12月4日
貓犬工房 全場貨品低至6折。 截至12月10日

【11月23日】

商戶 著數重點 優惠期
繼光香香雞 買炸雞送「炸雞兌換券」。 截至12月4日
一芳台灣水果茶 慶祝世界盃，消費滿150元即減30元。 截至12月18日
PHD 限時下午3點至5點快閃優惠，指定產品只售20元。 截至12月18日

【11月22日】

商戶 著數重點 優惠期
美心 臘味禮盒額外88折。 截至11月26日
豐澤 超過300款精選聖誕禮物低至31折。 截至2023年1月1日
捷榮 茶餐廳專用茶粉任選兩件78元。 截至11月30日

【11月21日】

商戶 著數重點 優惠期
Acer 觀塘店開倉，多款全新機及開盒機低至1折發售。 截至11月24日
子母牛奶 到指定商戶購買即沖穀物奶早餐10包裝1盒，送5元優惠券。 截至12月1日
Jollibee 下午6時後購買任何世界盃套餐，額外加送咖啡禮券及隨機2款禮品。 截至另行通知

【11月20日】

商戶 著數重點 優惠期
國泰航空 長者限定，機票65折優惠。 截至11月25日
MOS Burger 太古Apita店重開，「法式澳洲和牛漢堡套餐」以優惠價48元發售。 截至11月30日
7-Eleven 7CAFÉ沙冰爽逢星期五買1送1。 截至另行通知

【11月17日】

商戶 著數重點 優惠期
AEON 半年一度吉日，會員購物照價再折。 截至11月21日
大家樂 長者會員於店内消費滿40元，即可享3元折扣優惠。 截至11月23日
迪士尼樂園 Black Friday優惠，酒店房價低至6折。 截至12月1日

【11月16日】

商戶 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集 AIGLE BAZAAR SPECIAL產品低至3折。 截至11月21日
滙豐Reward+ App 「獎賞錢」e-Shop低至5折。 截至11月27日
香港航空 16週年3重驚喜，往來台北票價低至1314元。 截至11月30日

【11月15日】

商戶 著數重點 優惠期
Living Plaza 2023年日曆及掛曆以8元優惠價發售。 截至11月20日
123 by ELLA 全場貨品買4送1。 截至11月20日
大家樂 「每週驚喜滋味大放送」電子餐券只需34元。 截至12月5日

【11月14日】

商戶 著數重點 優惠期
Living Plaza 所有12元聖誕款式商品9折。 截至11月20日
J.CO 拖肥奶油系列飲品8折。 截至11月20日
榮華 網店券類產品8折。 截至11月23日

【11月13日】

商戶 著數重點 優惠期
東瀛遊 11.11旅遊狂賞，大量折扣優惠。 截至11月14日
759阿信屋 指定產品提供兩件價優惠。 截至11月15日
Wacoal 崇光銅鑼灣店舉行Seasonal Sale，現場貨品低至3折。 截至11月15日

【11月10日】

商戶 著數重點 優惠期
吉野家 雙11會員限定，換領22元套餐優惠券，限量3000份。 截至11月13日
UNY 狂歡購物節，產品低至7折。 截至11月15日
無印良品 會員尊享全店額外9折優惠。 截至11月20日

【11月9日】

商戶 著數重點 優惠期
日本城 網店雙11狂歡購物週大量優惠。 截至11月11日
蘇寧 網店雙11優惠，產品低至2折。 截至11月12日
美心西餅 指定甜品60元3件。 截至11月13日

【11月8日】

商戶 著數重點 優惠期
Under Armour 購買2件原價商品起，可享75折優惠，購買2件特賣商品起，可享額外5折優惠。 截至11月13日
RapeeLIVING 斗室 網店精選抗寒秋冬被低至6折。 截至11月27日
Marks and Spencer 指定貨品高達33% off折扣優惠。 截至11月13日

【11月7日】

商戶 著數重點 優惠期
松本清 全線分店9折。 截至11月13日
眼鏡88 網店指定電器產品額外9折優惠。 截至11月9日
Pandora 購買任何飾品均享7折優惠。 截至11月13日

【11月6日】

商戶 著數重點 優惠期
德國寶 季尾開倉，土瓜灣陳列中心產品低至1折。 截至11月16日
莎莎 Mega Sale激減，產品低至18折。 截至11月28日
PayMe 吉野家買滿60元，以PayMe付款送10元優惠券。 截至12月31日

【11月3日】

商戶 著數重點 優惠期
千色 於床品部消費滿800元，憑收據到化妝品部專櫃可獲贈精華油一枝。 截至11月16日
PHD 惠顧滿260元，即可+11元換購意式肉醬（牛肉）意粉一客。 截至11月30日
一粥麵 手機外賣點餐滿100元全單9折。 截至另行通知

【11月2日】

商戶 著數重點 優惠期
Godiva 黑巧克力味軟雪糕買1送1。 截至11月6日
豐澤 雙11狂歡購物折產品低至11元。 截至11月11日
PayMe KFC買滿50元，以PayMe付款送7元優惠券。 截至12月4日

【11月1日】

商戶 著數重點 優惠期
天仁茗茶 觀塘一田店Movenpick雪糕茶飲第二杯半價。 截至11月3日
PayMe 於麥當勞惠顧滿35元或以上，並，即獲5元折扣優惠券。 截至11月13日
大快活 新會員註冊APP賞總值20元現金券，現有會員登入賞3張餐飲8折券。 截至另行通知

【10月31日】

商戶 著數重點 優惠期
一幻拉麵 屯門店於11月推出生日優惠，生日正日惠顧可免費品嚐拉麵，月內惠顧可享半價拉麵。 截至11月30日
百佳 全網買滿500元，可加1元換購精選產品。 截至11月3日
TONYMOLY 門市及網店同步推出感謝祭，全場低至3折。 截至11月3日

【10月30日】

商戶 著數重點 優惠期
小米 網店連續簽到6天送50元現金券。 截至11月1日
奇華餅家 指定臘腸或膶腸8折。 截至11月3日
英記茶莊 週年減價，全線貨品8折。 截至11月15日

【10月27日】

商戶 著數重點 優惠期
八月堂 V Walk開幕優惠，首30名顧客可頌買3送3。 截至11月3日
繼光香香雞 小食匯3款新品減3元。 截至11月4日
7-Eleven 限時加推「一口價」10元產品優惠。 截至11月8日

【10月26日】

商戶 著數重點 優惠期
鴻福堂 電子支付可享全單9折優惠。 截至10月31日
元氣壽司 以全新手機App登入會員帳戶，可獲50元電子優惠。 截至10月31日
永安百貨 東南亞美食節提供大量優惠。 截至11月28日

【10月25日】

商戶 著數重點 優惠期
7-Eleven 由10月26日起，參與「啡嚐雨林任務」遊戲，可獲7CAFÉ免費即磨咖啡換領券或10元燕麥奶即磨咖啡優惠券。 截至11月1日
Pizza-BOX 於網上訂購外送服務或外賣自取滿250元，輸入優惠碼【rb1024】，即送燒豬仔排骨一客。 截至10月30日
肉屋 にく屋 買任何壽喜燒/燒肉套餐，可以99元加購200g A4薩摩牛肉眼扒。 截至10月31日

【10月24日】

商戶 著數重點 優惠期
LUCULLUS CACAO 於奧海城新店選購招牌酥皮窩夫，即享9折優惠。 截至11月30日
天仁茗茶 買燕麥系列飲品，每杯減3元。 截至11月6日
帝苑餅店 凡於網上商店購買指定組合商品，最高可享75折。 截至10月27日

【10月23日】

商戶 著數重點 優惠期
旭逸酒店 5周年激賞半價享用半自助餐 截至10月31日
VACA 小牛角 不銹鋼保溫套裝低至4折 售完即止
奇華餅家 元朗千色匯分店8折優惠 截至10月29日

【10月20日】

商戶 著數重點 優惠期
阿波羅 指定口味雪糕糯米糍等甜點30元4件。 截至10月23日
實惠 馬鞍山及將軍澳店限時優惠，產品低至3折。 截至10月23日
A-1 Bakery Group 購買A1 X GODIVA合桃巧克力布朗尼可獲8折優惠。 截至另行通知

【10月18日】

商戶 著數重點 優惠期
Chateraise  21cm鮮忌廉蛋糕限時優惠，低至285元。 截至10月28日
Pepper Lunch Express 於午市前指定時段到指定分店，即可以半價享受精選珍寶漢堡扒餐點。 截至11月30日
滴露 購買滴露Proskin深層滋潤親膚沐浴乳霜系列或/及深層保濕潔手液滿250元，即可於指定時間在The Forest換領清新花系特大毛氈。 截至11月17日

【10月17日】

商戶 著數重點 優惠期
7-Eleven 買7-SELECT 台式飯糰，即送雀巢柚子味烏龍茶。 截至10月21日
東海堂 於任何一間分店購買指定條裝蛋糕，即可享42元/2件優惠。 截至10月20日
hellolulu 買滿550元可享85折，880元更有8折。 截至10月31日

【10月16日】

商戶 著數重點 優惠期
東海堂 指定條裝牛油蛋糕42元2件。 截至10月20日
Oliver's Super Sandwiches 灣仔新店惠顧滿40元送指定飲品。 截至10月31日
一田 YATA-Fans會員可以低至2折價格換購德國卡爾廚具系列。 截至11月13日

【10月13日】

商戶 著數重點 優惠期
聯合新零售 三聯書店、中華書局、商務印書館、「一本」購物平台同步提供全場中英文圖書單本9折、2本或以上85折優惠。 截至10月30日
Levi's 買滿800元，減250元。 截至10月31日
Living Plaza & Daiso Japan 推出收納用品優惠，60元以上產品7折。 截至10月26日

【10月12日】

商戶 著數重點 優惠期
MOS Burger 由10月13日起，指定漢堡半價。 截至10月16日
貓犬工房 精選貓貓產品額外93折。 截至10月16日
L’OCCITANE 購買蠟菊煥活雙效精華及任何產品滿1,000元，即享1節3小時Art Jamming課堂換領券。 截至10月31日

【10月11日】

商戶 著數重點 優惠期
宜家家居 冬日限定優惠，指定產品85折起。 截至另行通知
華御結 買2件甜品可享3元折扣。 截至另行通知
Italian Tomato 指定件裝蛋糕78元2件。 售完即止

【10月10日】

商戶 著數重點 優惠期
宜家家居 九龍灣店大量產品限時優惠。 截至10月19日
聖安娜餅屋 鮮磨板栗千層蛋糕第二件半價。 截至10月19日
日本城 全場任揀3件貨品滿100元即享照價再8折。 截至另行通知

【10月9日】

商戶 著數重點 優惠期
百老匯院線 會員限定戲票買1送1（星期一至四） 截至11月23日
麥當勞 Value Monday McCafé蛋糕組合電子優惠券 截至10月16日
一粥麵 正價煲仔飯 +$3餐飲升級冰鎮奶茶 截至10月23日

【10月6日】

商戶 著數重點 優惠期
眼鏡88 網店購買指定眼鏡套餐，可享額外9折優惠。 截至10月19日
hp 由10月7日起舉行瘋狂開倉，多款全新產品及陳列品低至1折。 截至10月9日
Tiger虎牌 網店「周年慶」優惠，產品折扣低至38折 截至10月9日

【10月5日】

商戶 著數重點 優惠期
豐澤 大專生限定，指定相機﹑頭髮造型器及娛樂用品低至51折。 截至10月31日
Ebisu 任何成人牙刷3件優惠價68.9元。 截至10月9日
Clarins 購買指定美肌套裝，可獲250元的電子購物券，等同100%回贈。 截至10月31日

【10月4日】

商戶 著數重點 優惠期
美心西餅 鮮磨山東栗子軟心卷/海綿蛋糕限時優惠 截至10月9日
大生生活超市 萬聖節精選貨品優惠 截至10月31日
SHOE BOX Megabox店全場$99起 截至10月19日

【10月3日】

商戶 著數重點 優惠期
Châteraisé 以非現金方式付款，即可以優惠價購買焦糖瑞士卷2件裝，或法式焦糖瑞士卷及法式焦糖抹茶卷2款口味。 截至10月9日
Pizza-BOX 網上訂購外送服務或外賣自取滿250元，輸入優惠碼【qw1003】，即送BBQ雞翼一客。 截至10月9日
Pet Express 狗隻用產品，兩件85折。 截至10月6日

【10月2日】

商戶 著數重點 優惠期
運動家 以消費券付款即享多個品牌優惠折扣。 售完即止
759 阿信屋 指定貨品2件裝限時優惠 截至10月5日
松本清 全線分店貨品9折 截至10月9日

【9月29日】

商戶 著數重點 優惠期
IKEA IKEA全線門市或者網上單一購買傢俬家飾滿2,500元或以上，即享200折扣優惠一次。網購需輸入優惠碼「ECSEP22」。 截至10月12日
魚尚壽司 購物每滿60元，可以優惠價9元加購醬油溏心蛋（原價18元）一包。 截至10月5日
TGC 秋日爐具激賞，座檯煮食爐低至6折。 截至10月5日

【9月28日】

商戶 著數重點 優惠期
BIODERMA 新城市廣場店進行會員優惠，購買正價產品滿$1,000，享65折。 截至10月7日
崇光百貨 即日單一購物每滿淨值$800，即可獲贈$80購物現金券。 截至10月9日
6IXTY 8IGHT 精選產品低至5折。 截至另行通知

【9月27日】

商戶 著數重點 優惠期
吉豚屋 Ca-Tu-Ya 感謝祭指定食品特價發售。 截至9月30日
agnès b. 網店快閃優惠低至半價。 截至10月4日
賞茶 慶祝8週年指定飲品優惠。 截至9月30日

【9月26日】

商戶 著數重點 優惠期
AEON Living Plaza特色夏天商品半價發售。 截至9月30日
時代廣場展銷集 馬拉松便服及運動名牌產品低至2折。 截至10月2日
大家樂 下午茶限定，櫻桃谷BB鴨飯加飲品只需39元。 截至10月17日
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）
2022/09/28
【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
2022/09/28
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍
2022/09/28
【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍
【0+3】AlipayHK遊日免換日圓　推當地消費優惠
2022/09/27
【0+3】AlipayHK遊日免換日圓　推當地消費優惠

你可能感興趣

【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）
12:37 2022/09/28
【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
12:00 2022/09/28
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍
15:29 2022/09/28
【0+3】港人外遊活動預訂量一周內急增1倍　Klook銷售額次季躍升3倍
著數優惠 餐廳情報 網上購物 商場活動 零售 電子消費券 食品

下一篇文章

【中港通關】新地15大商場　除夕元旦人流生意升2成　斥資1000萬元獎賞迎通關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】新地15大商場　除夕元旦人流生意升2成　斥資1000萬元獎賞迎通關
【中港通關】新地15大商場　除夕元旦人流生意升2成　斥資1000萬元獎賞迎通關
【極端天氣】美超級暴風雪致電價瘋飆6000%？　消費者被迫承擔能源成本
【極端天氣】美超級暴風雪致電價瘋飆6000%？　消費者被迫承擔能源成本
【中港通關】新地7大商場「好賞 • 同遊」迎通關　推兩地互惠消費禮遇組最強循環消費圈
【中港通關】新地7大商場「好賞 • 同遊」迎通關　推兩地互惠消費禮遇組最強循環消費圈
【防疫鬆綁】餐飲業：未必即時見效　人手短缺成最大隱憂
【防疫鬆綁】餐飲業：未必即時見效　人手短缺成最大隱憂
【食物安全】Hershey's 巧克力含鉛、鎘2大重金屬　遭美消費者控訴
【食物安全】Hershey's 巧克力含鉛、鎘2大重金屬　遭美消費者控訴
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款