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長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨

股樓投資 18:39 2022/09/28

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長實（01113）宣布，以207.66億元出售位於波老道21號，名為「21 BORRETT ROAD」之152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位。買方為新加坡公司華瑞資本。 

長實估計可錄得63億元出售收益。公告又指，買家已交了約20.8億元訂金，須於買賣協議日期後每6個月，支付5筆金額，首兩筆為成交價5%、後三筆為成交價10%。值得留意的是，今次長實亦為買家提供買家貸款。 

消息人士指，是次交易對買賣雙方均屬公平有利，並締造雙贏局面，強調物業發展與銷售一向是長實的核心業務，該集團日常以「貨如輪轉」的策略營運，而是次長實向單一買家全數出售波老道尚待推出之單位，能有效率地鎖定可觀利潤。

消息又指，對買家而言，以「大手優惠」價購入座落於香港最珍罕地段的頂級豪宅，環顧現今市場亦難有可媲美的優質物業，具高投資值博率。當香港全面開關後，項目之升值潛力應甚理想。 

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撰文 : 黃卓賢

21 BORRETT ROAD第2期 21 BORRETT ROAD第1期 豪宅 長實 私人屋苑

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