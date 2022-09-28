長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨

長實（01113）宣布，以207.66億元出售位於波老道21號，名為「21 BORRETT ROAD」之152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位。買方為新加坡公司華瑞資本。

長實估計可錄得63億元出售收益。公告又指，買家已交了約20.8億元訂金，須於買賣協議日期後每6個月，支付5筆金額，首兩筆為成交價5%、後三筆為成交價10%。值得留意的是，今次長實亦為買家提供買家貸款。

消息人士指，是次交易對買賣雙方均屬公平有利，並締造雙贏局面，強調物業發展與銷售一向是長實的核心業務，該集團日常以「貨如輪轉」的策略營運，而是次長實向單一買家全數出售波老道尚待推出之單位，能有效率地鎖定可觀利潤。

消息又指，對買家而言，以「大手優惠」價購入座落於香港最珍罕地段的頂級豪宅，環顧現今市場亦難有可媲美的優質物業，具高投資值博率。當香港全面開關後，項目之升值潛力應甚理想。

同場加映【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

同場加映【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機