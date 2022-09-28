【搜游食誌@iM網欄】Culin Art 1862 烹飪美學   跨界美食創意

Culin Art 1862仿如一列「東方快車」讓愛好美食者，在舒適雅緻的Chef Table上享受舌尖旅行，主廚Stanley Wong是中德裔人，瀟灑自若演繹他25年在歐、亞的廚藝歷練，融和那股尋根味兒的歐陸多國巧手菜式。

▲ 主廚Stanley Wong銳意尋根，融合各式亞洲香料、食材，拓展美食疆界。

大家熱哄哄的Omakase 不外乎想享受一份非凡禮遇，當下實在做得太濫，主廚就是餐廳的靈魂，憑著Chef Stanley的敬業樂業和對烹飪美學的堅持，愛創作。每次到訪，都必有驚喜，突破傳統味道的框架。當天以法國生蠔掀起豐盛美食之旅。蠔身飽滿肥美卻小巧，置在珍珠白色蠔型食器內，配上帶橘子酒香的奶油醬汁，不單腥味完全壓下來，品嚐脆而爽的蠔時，倍添幾分豐盈、油潤質感，加入魚子醬進食，廚師引領食客提升進入另一層嚐味境界。

▲ 味道層次分明，法國生蠔配橘香奶油醬汁佐魚子醬。

看似一朵粉嫩的繡球菊，聯想起日本「花道」，巧妙將紫蘇葉配搭在此球型壽司，將魽魚、鮭魚的魚腥味也在不知不覺中被吸走了，廚師善用食材的精妙處，真令人讚賞。一頓飯、菜式的設計是有高低位，每道菜要有特色又要有主次之分，是對廚師高階專業的考驗，豈只是廚藝。已經珠玉在前，自然心中對陸續登場的主菜有所期待！

▲ 雙式魚生飯糰伴紫蘇，色相迷人，鮮味可口。

波士頓龍蝦伴扁豆，算是較為味道平和，高蛋白質的扁豆均衡了肉食的蛋白，健康菜式，緊隨而上的意大利小雲吞伴法式牛清湯，就掀起了一個小高潮，將清湯在堂前以虹吸咖啡壺（Siphon Coffee Maker）用滴濾法萃取香茅、生薑等香料的精華，提升牛肉清湯的醇、濃度，將味道只是「入神」而不改變原質感，配上牛尾肉小雲吞，不單是視覺的享受，是跨界的創作，每顆小雲吞浮游在肉味濃厚香醇的清湯內，那份滋味，真是點滴在心頭。

▲ 跨界突破，昇華版意式牛尾小雲吞配虹吸滴濾牛肉清湯。

食慾高昂之際，來一小杯檸檬冰沙，清清口腔，看得出廚師團隊細心；對菜單的設計非常用心！筆者不嗜羊，亦為主廚所打動，亦光盤了黑蒜汁野菌伴羊仔柳，羊仔柳的肉質非常嫩滑，酥香，伴黑蒜汁帶點甜，膻味又無疾而終。

▲ 粉嫩透紅的濃濃肉香帶嚼勁，「牛」粉必食之選。

大家如是嗜牛者，一定認識Rangers Valley牧場，是日本人投資而盛產優質的大理石花紋的肉牛，精選食材就已經是成功的一半，加上Stanley的廚藝，更不容置疑，選用前腰脊，香烤5分熟，肉味濃厚，肉質嫩又富彈性，帶點嚼勁，配上味噌燒小茄瓜，馬鈴薯千層，濃淡鮮明，食得盡興暢快。

▲ 烹飪美學的體驗，食材入畫，真正以甜品為快樂的句號。

最潮爆點竟是餐單上的Jackson Pollock，怎也沒料到Culin Art 1862的團隊會以此美國抽象派畫家的畫作作為製作甜品的基調，將4式甜品的造型融入畫作中，並由Chef Stanley親自即席揮毫，即場製作。以烹飪美學為此次歐陸味蕾旅行，寫下詩意的句號。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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