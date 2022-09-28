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【高息股】領展續於澳洲新加坡日本 尋求商業物業收購機會

股樓投資 19:20 2022/09/28

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本地媒體報道，領展(00823)國際市場首席營運總裁卓格理表示，該房託在全球息口上升的大環境下，尋求在澳洲、新加坡和日本的商業物業收購機會。並且已於澳洲悉尼成立區域辧事處，協助發掘區內投資機會。領展周三收報54.55元，跌3.7%。

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【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

卓格理表示，除了內地及日本，領展旗下各市場息口都在上升，當地賣家或尋求出售或退出項目，從而提供收購機會。他認為可供留意的機會正在增加，但強調房託會嚴格挑選及審查這些項目是否值得買入。卓格理又表示，澳洲消費表現在加息環境下仍然強勁，加上當地失業率下跌至近50年新低，領展旗下澳洲零售物業亦受惠，目前出租率和本港零售物業組合的98%相近。

根據領展定下的2025願景目標，該房託擬把海外市場的物業比例增至15%。目前領展旗下10個海外物業分別位於澳洲悉尼、墨爾本及英國倫敦，物業總值比重為7.8%。領展尚未於日本及新加坡經營項目。今年7月，新加坡媒體傳出領展有意競購當地多個社區商場。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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