【高息股】領展續於澳洲新加坡日本 尋求商業物業收購機會

本地媒體報道，領展(00823)國際市場首席營運總裁卓格理表示，該房託在全球息口上升的大環境下，尋求在澳洲、新加坡和日本的商業物業收購機會。並且已於澳洲悉尼成立區域辧事處，協助發掘區內投資機會。領展周三收報54.55元，跌3.7%。

長實再掟貨套現 逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨 新加坡資金接貨 詳情請看【下一頁】

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

卓格理表示，除了內地及日本，領展旗下各市場息口都在上升，當地賣家或尋求出售或退出項目，從而提供收購機會。他認為可供留意的機會正在增加，但強調房託會嚴格挑選及審查這些項目是否值得買入。卓格理又表示，澳洲消費表現在加息環境下仍然強勁，加上當地失業率下跌至近50年新低，領展旗下澳洲零售物業亦受惠，目前出租率和本港零售物業組合的98%相近。

根據領展定下的2025願景目標，該房託擬把海外市場的物業比例增至15%。目前領展旗下10個海外物業分別位於澳洲悉尼、墨爾本及英國倫敦，物業總值比重為7.8%。領展尚未於日本及新加坡經營項目。今年7月，新加坡媒體傳出領展有意競購當地多個社區商場。

【友邦1299】友邦落實收購 菲律賓醫療服務商MediCard 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機